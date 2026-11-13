«Τα καλύτερα ψάρια για το φθινόπωρο δεν είναι ο σολομός, αλλά ο μακρύπτερος τόνος, το σκουμπρί και το γοφάρι» λέει ιχθυοπώλης

Το πιο υγιεινό ψάρι δεν είναι απαραίτητα το πιο ακριβό, ούτε είναι πάντα εκείνο που ξεχωρίζει στον πάγκο του ιχθυοπωλείου.

Ο ιχθυοπώλης Χοσέ Μαρία Σάντσεθ αμφισβητεί τη φήμη του σολομού και προτείνει τέσσερις πιο οικονομικές εναλλακτικές επιλογές. Η σύστασή του βασίζεται σε μια απλή ιδέα: να επιλέγουμε ψάρια με κριτήριο τη διατροφική τους αξία, την τιμή τους και, κυρίως, την εποχικότητά τους.

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Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναδεικνύει λιγότερο δημοφιλή τοπικά είδη, τα οποία, όπως υποστηρίζει, προσφέρουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.

«Τα πιο ακριβά ψάρια δεν είναι απαραίτητα και τα πιο υγιεινά», επισημαίνει ο Σάντσεθ, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην κατανάλωση σολομού.

Αν και ο σολομός αποτελεί πηγή πρωτεϊνών και ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, μεγάλο μέρος της ποσότητας που διατίθεται στην αγορά προέρχεται από ιχθυοκαλλιέργειες. Η προέλευσή του από μονάδες εκτροφής δεν καθορίζει από μόνη της τη διατροφική του αξία, καθώς το διατροφικό του προφίλ εξαρτάται από παράγοντες όπως η τροφή και οι μέθοδοι παραγωγής.

Το σημαντικότερο, σύμφωνα με τον ιχθυοπώλη, είναι να διευρύνουμε την ποικιλία των ψαριών που καταναλώνουμε.

Πέρα από τον σολομό: Τέσσερα ψάρια που αξίζει να δοκιμάσετε

Ως πρώτη επιλογή, ο Σάντσεθ προτείνει τον μακρύπτερο τόνο. Η γευστική του σάρκα και η σφιχτή υφή του επιτρέπουν την παρασκευή απλών πιάτων, χωρίς να απαιτούνται περίπλοκες μαγειρικές τεχνικές.

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«Είναι απίστευτος ψητός στα κάρβουνα», αναφέρει, ενώ προτείνει επίσης να καταναλώνεται βραστός και καρυκευμένος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η δεύτερη επιλογή του είναι το γοφάρι, ένα ψάρι λιγότερο γνωστό σε πολλούς καταναλωτές. Ο Σάντσεθ συνιστά να ψήνεται στη σχάρα, καθώς αυτή η μέθοδος μαγειρέματος αναδεικνύει τη γεύση του.

Η τρίτη πρότασή του είναι το σαυρίδι, το οποίο σε ορισμένες περιοχές αναφέρεται και ως σκουμπρί. Πρόκειται για ένα συνηθισμένο λιπαρό ψάρι που συναντάται στις ψαραγορές, διαθέτει χαρακτηριστική γεύση και μαγειρεύεται εύκολα. Σύμφωνα με τον Σάντσεθ, αρκεί να ψηθεί στα κάρβουνα για να αναδειχθούν τα γευστικά του χαρακτηριστικά.

Τη λίστα συμπληρώνει το σκουμπρί. «Είναι απλό, νόστιμο και τέλειο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ιχθυοπώλης, τονίζοντας την ευελιξία του στη μαγειρική.

Μπορεί να ψηθεί στα κάρβουνα ή να καρυκευτεί, ενώ όσοι διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία στην κουζίνα μπορούν να δοκιμάσουν να το ωριμάσουν σε αλάτι.

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Τα τέσσερα αυτά είδη έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: ανήκουν στην κατηγορία των λιπαρών ψαριών, τα οποία συνήθως αποτελούν πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας.

Η ακριβής περιεκτικότητα σε αυτά τα θρεπτικά συστατικά διαφέρει ανάλογα με το είδος, την εποχή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ψαριού.

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα συμβάλλουν σε σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού και συνδέονται με την καρδιαγγειακή υγεία.

Για τον λόγο αυτό, οι διατροφικές συστάσεις συχνά προτείνουν την κατανάλωση ψαριών αρκετές φορές την εβδομάδα, με εναλλαγή μεταξύ λιπαρών και λευκών ψαριών, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Η τιμή και η εποχικότητα παίζουν σημαντικό ρόλο

Η τιμή αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα στην επιλογή των ψαριών. Ο Σάντσεθ υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες εναλλακτικές μπορεί να κοστίζουν ακόμη και το ένα τέταρτο της τιμής του σολομού.

Ωστόσο, η διαφορά στην τιμή εξαρτάται από το κατάστημα, τον τρόπο διάθεσης, την προέλευση και την εποχή κατά την οποία πραγματοποιείται η αγορά.

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Πέρα από τη σύγκριση των τιμών, ο ιχθυοπώλης προτείνει στους καταναλωτές να ανακαλύψουν ξανά λιγότερο δημοφιλή είδη και να ενημερώνονται για τη φρεσκάδα τους.

Η διαθεσιμότητα και το κόστος των ψαριών μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτους. Επομένως, είναι προτιμότερο οι καταναλωτές να προσαρμόζουν τις αγορές τους ανάλογα με την εποχή.

«Για να τρώτε καλό ψάρι, δεν πρέπει να επηρεάζεστε μόνο από την εμπορική του αξία», καταλήγει ο Σάντσεθ.

Η συμβουλή του είναι να μην περιοριζόμαστε στις πιο γνωστές επιλογές της αγοράς, αλλά να ενημερωνόμαστε για τα διαφορετικά είδη ψαριών, να λαμβάνουμε υπόψη την εποχικότητά τους και να επιδιώκουμε μεγαλύτερη ποικιλία στη διατροφή μας.