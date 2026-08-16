Τα Φιλαράκια: Καβγάδες και τραγωδίες πίσω από την αγαπημένη σειρά - iefimerida.gr

Τριάντα χρόνια μετά την πρεμιέρα τους, «Τα Φιλαράκια» παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα σίριαλ όλων των εποχών. Ωστόσο, τα πράγματα δεν ήταν όπως φαίνονταν.

Πίσω από τα γέλια και τη φιλία των έξι διάσημων πρωταγωνιστών, η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο σύνθετη και συχνά επώδυνη.

Η Λίζα Κούντροου ένιωθε «η έκτη φίλη»

Η Λίζα Κούντροου, η οποία υποδύθηκε την εκκεντρική Φοίβη Μπουφέ, προκάλεσε αίσθηση σε πρόσφατη συνέντευξή της όταν αποκάλυψε ότι κατά την κορύφωση της επιτυχίας της σειράς ένιωθε ότι «κανείς δεν την υπολόγιζε».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε στην Independent, η ίδια και η ομάδα στο πρακτορείο της, την αποκαλούσαν συχνά «η έκτη φίλη», ενώ η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Ντέιβιντ Σουίμερ, ο Μάθιου Πέρι και ο Ματ Λε Μπλανκ απολάμβαναν μεγαλύτερη προσοχή και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η αγαπημένη «Φοίβη» περιέγραψε ότι δεν υπήρχε κανένα «όραμα» για την καριέρα της εκτός σειράς, κάτι που την έκανε να νιώθει περιθωριοποιημένη.

Η Λίζα Κούντροου στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του «The Comeback» την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026,στο Beverly Hills / Φωτογραφία: AP Photo/Chris Pizzello

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Φίσερ Στίβενς παραδέχτηκε ότι συμπεριφερόταν χάλια στο καστ

Ακόμα και οι guest stars έχουν αφήσει πικρές αναμνήσεις. Ο Φίσερ Στίβενς, που έπαιξε τον ψυχίατρο της Φοίβης, παραδέχτηκε αργότερα ότι ήταν «μ@λ@κ@ς» με τους ηθοποιούς και το συνεργείο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, λόγω εκνευρισμού από αλλαγές στο σενάριο της τελευταίας στιγμής. Ο ίδιος ζήτησε δημόσια συγγνώμη χρόνια μετά.

Ο ηθοποιός Φίσερ Στίβενς / Φωτογραφία: Scott Garfitt/Invision/AP

Η τραγική απώλεια του Μάθιου Πέρι

Η μεγαλύτερη σκιά στην κληρονομιά της σειράς είναι ο πρόωρος θάνατος του Μάθιου Πέρι τον Οκτώβριο του 2023, σε ηλικία 54 ετών. Ο ηθοποιός πάλευε επί χρόνια με τον εθισμό σε παυσίπονα και αλκοόλ, μια μάχη που ξεκίνησε όταν ακόμα γυριζόταν Τα Φιλαράκια (Friends). Παρότι είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες του, η απώλειά του συγκλόνισε το καστ και τους θαυμαστές.

Τα «Φιλαράκια» από αριστερά: ο Ντέιβιντ Σουίμερ, η Λίζα Κούντροου, ο εκλιπών Μάθιου Πέρι, η Κόρτνεϊ Κοξ, η Τζένιφερ Άνιστον και ο Ματ ΛεΜπλάνκ, στα 54α βραβεία Primetime Emmy, 22 Σεπτεμβρίου 2002, Λος Άντζελες / Φωτογραφία: AP Photo/Reed Saxon

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προβλήματα γονιμότητας της Κόρτνεϊ Κοξ

Ο χαρακτήρας της Κόρτνεϊ Κοξ, Μόνικα Γκέλερ, είχε προβλήματα γονιμότητας, και το 2019 η ηθοποιός μίλησε για τη δική της δύσκολη πορεία προς τη μητρότητα.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι πέρασε επτά αποβολές πριν καταφέρει να αποκτήσει την κόρη της Coco, την οποία έχει με τον πρώην σύζυγό της Ντέιβιντ Αρκέτ, ενώ αντιμετώπισε και σπάνια γενετική μετάλλαξη που δυσκόλευε τις εγκυμοσύνες της.

«Τα Φιλαράκια» που δεν κάλεσε η Τζένιφερ Άνιστον στον γάμο της

Η Τζένιφερ Άνιστον προκάλεσε έκπληξη όταν παντρεύτηκε τον Τζάστιν Θερού το 2015 χωρίς να προσκαλέσει τους συμπρωταγωνιστές της Ματ Λε Μπλανκ, Μάθιου Πέρι και Ντέιβιντ Σουίμερ, κάτι που δημιούργησε ερωτηματικά για τις πραγματικές σχέσεις μεταξύ τους.

«Αν ήθελε να είμαι εκεί, θα ήμουν», είπε ο Ματ Λε Μπλανκ στο People, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι είναι χαρούμενη. Και αυτό είναι το μόνο που με νοιάζει». Επίσης αποκάλυψε ότι έχασε τον πρώτο γάμο της με τον Μπραντ Πιτ λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. «Ήταν έκπληξη και για μένα», είπε ο Μάθιου Πέρι από την πλευρά του. «Δεν ήμουν καλεσμένος. Τι να κάνεις;».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τζένιφερ Άνιστον, Τζάστιν Θερού / Φωτογραφία: Willy Sanjuan/Invision/AP

Η δυσκολία του Ντέιβιντ Σουίμερ με τη φήμη

Ο Ντέιβιντ Σουίμερ έχει παραδεχτεί ότι η ξαφνική υπερφίαλη φήμη κατέστρεψε προσωρινά την προσωπική του ζωή και τον έκανε να θέλει να κρυφτεί από τον κόσμο. Μιλώντας στο Hollywood Reporter ανέφερε τα εξής:

«Ήταν αρκετά σοκαριστικό και επηρέασε τις σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους με τρόπο που χρειάστηκαν χρόνια για να προσαρμοστώ. Ως ηθοποιός, όπως με είχαν εκπαιδεύσει, η δουλειά μου ήταν να παρατηρώ τη ζωή και τους άλλους ανθρώπους, οπότε συνήθιζα να περπατάω με το κεφάλι ψηλά, πολύ αφοσιωμένος και παρατηρώντας τους».

«Η επίδραση της διασημότητας ήταν το ακριβώς αντίθετο: με έκανε να θέλω να κρυφτώ κάτω από ένα καπέλο και να μην φαίνομαι».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας του Ματ Λε Μπλανκ

Ο Ματ Λε Μπλανκ, από την πλευρά του, πέρασε μια «σκοτεινή περίοδο» με νευρική εξάντληση λόγω της πίεσης της επιτυχίας.

Το 2006 αποσύρθηκε στο «καλιφορνέζικο αγρόκτημά» του και επικεντρώθηκε στη φροντίδα της κόρης του, Marina, η οποία διαγνώστηκε σε βρεφική ηλικία με σοβαρή νευρολογική πάθηση. «Το να περνώ χρόνο μαζί της είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Έχουμε δεθεί, και είναι το καλύτερο στη ζωή μου», είπε στο Mirror. Η Marina κατάφερε να ξεπεράσει τη δυσλειτουργία όταν ήταν 11 ετών. Σήμερα είναι 22.

Ματ Λε Μπλανκ, Ντέιβιντ Σουίμερ, Μάθιου Πέρι / Φωτογραφία: AP Photo/Kevork Djansezian

Παρότι «Τα Φιλαράκια» συνεχίζουν να μαγνητίζουν νέες γενιές θεατών, οι αποκαλύψεις των τελευταίων ετών δείχνουν ότι η «οικογένεια» πίσω από την κάμερα ήταν πολύ πιο εύθραυστη και ανθρώπινη από ό,τι φαινόταν στην οθόνη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύγκρουση Ζαν - Κλοντ Βαν Νταμ με Άνιστον και Κοξ

Ο Ζαν - Κλοντ Βαν Νταμ έπαιξε έναν διάσημο ηθοποιό στη δεύτερη σεζόν της σειράς.

Κυκλοφόρησαν αναφορές ότι ο Βαν Νταμ είχε συγκρούσεις με τους παραγωγούς, καθυστερούσε στα γυρίσματα και μάλιστα εμφανιζόταν απροετοίμαστος στο πλατό.

Ο σκηνοθέτης της σειράς, Μάικλ Λεμπέκ, δήλωσε στο The Hollywood Reporter ότι ο ηθοποιός είχε μια σκηνή φιλιού με την Τζένιφερ Άνιστον και την Κόρτνεϊ Κοξ που τελικά δεν προβλήθηκε ποτέ.

«Γυρίσαμε πρώτα τη σκηνή με εκείνον και τη Τζένιφερ», θυμήθηκε ο Μάικλ. «Μετά εκείνη ήρθε κοντά μου και μου είπε: “Λεμ, Λεμ, μπορείς να του ζητήσεις μια χάρη; Να μη βάζει τη γλώσσα του στο στόμα μου όταν με φιλάει;”».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Του είπα ότι όλα είναι καλά, αλλά επειδή είναι κοντινό πλάνο, καλύτερα να μην το κάνει αυτό».

Ωστόσο, την επόμενη μέρα, ο Ζαν - Κλοντ Βαν Νταμ φέρεται να αγνόησε το αίτημα και να έκανε το ίδιο ξανά.

«Μετά γυρίζαμε μια σκηνή με την Κόρτνεϊ» θυμάται ο σκηνοθέτης. «Και τη βλέπω να έρχεται προς το μέρος μου και να λέει: “Λεμ, μπορείς σε παρακαλώ να του πεις να μη βάζει τη γλώσσα του στο στόμα μου;” Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έπρεπε να του το πω ξανά, αυτή τη φορά λίγο πιο αυστηρά».