Τα 7 είδη κουζίνας που πρέπει να πετάξετε για να κερδίσετε χώρο και να αποφύγετε την ακαταστασία - iefimerida.gr

Η κουζίνα είναι ένας από τους χώρους του σπιτιού όπου συχνά συσσωρεύονται αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, έχουν φθαρεί ή έχουν χάσει την πρακτική τους αξία.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Αντικολλητικά σκεύη με φθαρμένη επίστρωση και πλαστικές επιφάνειες κοπής με βαθιές χαρακιές πρέπει να αντικαθίστανται. Οι φθορές στα σκεύη τα καθιστούν ακατάλληλα, ενώ οι στραβές επιφάνειες αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και συγκρατούν υπολείμματα τροφών.

Ξύλινα εργαλεία με ρωγμές και φθορές, όπως και ραγισμένες κούπες ή σπασμένα ποτήρια, απομακρύνονται. Τα πρώτα συγκρατούν υπολείμματα τροφών, ενώ τα δεύτερα εγκυμονούν κινδύνους τραυματισμού ή θραύσης από ζεστά ροφήματα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Πλαστικά δοχεία χωρίς καπάκια, παραμορφωμένα τάπερ και ληγμένα τρόφιμα απομακρύνονται από τα ντουλάπια. Τα ελλιπή δοχεία καταλαμβάνουν χώρο, ενώ τα ακατάλληλα για κατανάλωση προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται.

Μπαχαρικά που έχουν χάσει το άρωμά τους και διπλά ή σπάνια χρησιμοποιούμενα αξεσουάρ μαγειρικής πρέπει να απομακρύνονται.

Από παλιά μαγειρικά σκεύη και πλαστικά δοχεία μέχρι ληγμένα τρόφιμα και ξεχασμένα μπαχαρικά, πολλά από αυτά εξακολουθούν να καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο στα ντουλάπια και στα συρτάρια.

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Η Αμερικανίδα επιχειρηματίας και παρουσιάστρια Martha Stewart, γνωστή για τις συμβουλές της γύρω από τη μαγειρική, την οργάνωση και τη φροντίδα του σπιτιού, προτείνει μια αναδιοργάνωση της κουζίνας με επίκεντρο επτά κατηγορίες αντικειμένων που καλό είναι να απομακρυνθούν.

Η διαδικασία δεν αφορά μόνο την εξοικονόμηση χώρου, αλλά και την καλύτερη συντήρηση των τροφίμων, την υγιεινή και την ασφάλεια κατά την προετοιμασία των γευμάτων.

1. Αντικολλητικά τηγάνια και κατσαρόλες με φθαρμένη επίστρωση

Τα αντικολλητικά σκεύη που έχουν γρατζουνιές, ξεφλουδίσματα ή σημεία όπου έχει αποκολληθεί η εσωτερική τους επίστρωση πρέπει να αντικαθίστανται. Όταν η αντικολλητική επιφάνεια έχει υποστεί σημαντική φθορά, το σκεύος δεν είναι πλέον κατάλληλο για τη συνηθισμένη χρήση του στη μαγειρική.

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Εναλλακτικές επιλογές αποτελούν τα σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα και ο χυτοσίδηρος, τα οποία δεν διαθέτουν αντίστοιχη αντικολλητική επίστρωση.

2. Πλαστικές επιφάνειες κοπής που έχουν παραμορφωθεί ή γεμίσει χαρακιές

Οι πλαστικές επιφάνειες κοπής που έχουν παραμορφωθεί ή παρουσιάζουν βαθιές χαρακιές είναι επίσης υποψήφιες για αντικατάσταση. Μια στραβή επιφάνεια μπορεί να μετακινείται κατά τη διάρκεια της κοπής, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος. Παράλληλα, οι βαθιές εγκοπές που δημιουργούνται από τα μαχαίρια δυσκολεύουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό και μπορούν να συγκρατούν υπολείμματα τροφών.

Εάν μια παλιά επιφάνεια δεν είναι πλέον κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα, μπορεί να αξιοποιηθεί για άλλες εργασίες, όπως χειροτεχνίες ή κοπή χαρτιού.

3. Ξύλινα εργαλεία με ρωγμές και φθορές

Ξύλινες κουτάλες, σπάτουλες και άλλα εργαλεία που παρουσιάζουν ρωγμές, σκλήθρες ή αποκολλημένες ίνες καλό είναι να απομακρύνονται από την κουζίνα. Οι φθορές στην επιφάνειά τους μπορούν να συγκρατούν υπολείμματα τροφών, καθιστώντας δυσκολότερο τον πλήρη καθαρισμό τους.

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Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για ανοιχτήρια, αποφλοιωτές και άλλα εξαρτήματα που δεν λειτουργούν πλέον σωστά.

Αντίθετα, τα εργαλεία που βρίσκονται σε καλή κατάσταση αλλά υπάρχουν σε διπλά ή περισσότερα αντίτυπα μπορούν να προσφερθούν για δωρεά.

4. Ραγισμένες κούπες και ποτήρια με σπασμένα σημεία

Οι ραγισμένες κούπες και τα ποτήρια με σπασμένα ή αιχμηρά άκρα δεν έχουν θέση στα καθημερινά σκεύη της κουζίνας. Μια κούπα με ρωγμή μπορεί να σπάσει όταν έρθει σε επαφή με ένα ζεστό ρόφημα, ενώ ένα ποτήρι με φθαρμένο χείλος ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό στα χείλη ή στα χέρια.

Ανάλογα με το υλικό και τις δυνατότητες ανακύκλωσης της περιοχής σας, μπορούν να απορριφθούν με τον κατάλληλο τρόπο ή να αξιοποιηθούν ως διακοσμητικά αντικείμενα εκτός κουζίνας. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ξανά για πόση ή αποθήκευση τροφίμων.

5. Δοχεία αποθήκευσης χωρίς καπάκια, παραμορφωμένα ή ραγισμένα

Τα ντουλάπια της κουζίνας συχνά γεμίζουν με πλαστικά δοχεία χωρίς καπάκια, καπάκια χωρίς αντίστοιχα δοχεία και παλιά τάπερ που έχουν παραμορφωθεί. Όσα είναι σπασμένα, ελλιπή ή δεν κλείνουν πλέον σωστά δεν εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και καταλαμβάνουν άσκοπα χώρο.

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Τα δοχεία που βρίσκονται σε καλή κατάσταση αλλά περισσεύουν μπορούν να δωριστούν, για παράδειγμα σε σχολεία που ενδέχεται να τα αξιοποιήσουν για την αποθήκευση υλικών.

Αντίστοιχα, μπορείτε να κρατήσετε μόνο τα άδεια γυάλινα βάζα από σάλτσες και μαρμελάδες για τα οποία έχετε συγκεκριμένη χρήση και να ανακυκλώσετε τα υπόλοιπα, αφού πρώτα καθαριστούν.

6. Ληγμένα τρόφιμα και προϊόντα που έχουν ξεχαστεί στα ντουλάπια

Το ψυγείο και τα ντουλάπια τροφίμων χρειάζονται τακτικό έλεγχο, ώστε να απομακρύνονται προϊόντα που έχουν λήξει, αλλοιωθεί ή παραμένουν ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα τρόφιμα που δεν είναι πλέον κατάλληλα για κατανάλωση πρέπει να απορρίπτονται με ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά, προϊόντα που βρίσκονται ακόμη εντός της ημερομηνίας διατήρησής τους, αλλά γνωρίζετε ότι δεν πρόκειται να καταναλώσετε, μπορούν να προσφερθούν σε τράπεζες τροφίμων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις αποδοχής.

Οι άδειες γυάλινες και πλαστικές συσκευασίες μπορούν να καθαριστούν και να οδηγηθούν στην κατάλληλη ανακύκλωση, ενώ ορισμένα οργανικά υπολείμματα μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω κομποστοποίησης, όπου αυτό επιτρέπεται.

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7. Μπαχαρικά χωρίς άρωμα και αξεσουάρ που δεν χρησιμοποιούνται

Τα αποξηραμένα μυρωδικά και τα μπαχαρικά χάνουν σταδιακά το άρωμα και τη γεύση τους, με αποτέλεσμα να μην προσφέρουν πλέον την ένταση που χρειάζεται το φαγητό.

Ένας απλός τρόπος για να ελέγξετε αν εξακολουθούν να είναι χρήσιμα είναι να ανοίξετε το δοχείο και να διαπιστώσετε αν αναδύεται ακόμη το χαρακτηριστικό τους άρωμα. Εάν δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου μυρωδιά, πιθανότατα έχουν χάσει μεγάλο μέρος της γευστικής τους αξίας.

Η τελευταία εκκαθάριση μπορεί να περιλαμβάνει μαχαίρια τυριών, μικρές ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία που χρησιμοποιούνται εξαιρετικά σπάνια και διπλά αξεσουάρ μαγειρικής.

Όσα αντικείμενα εξακολουθούν να λειτουργούν και βρίσκονται σε καλή κατάσταση μπορούν να δωριστούν, ενώ όσα έχουν χαλάσει πρέπει να απομακρυνθούν ή να οδηγηθούν στην κατάλληλη διαδικασία ανακύκλωσης.