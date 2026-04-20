Τα 5 πιο υγιεινά τυριά που μπορείτε να φάτε, σύμφωνα με τους διαιτολόγους - iefimerida.gr

Μπορεί το τυρί να θεωρηθεί μια υγιεινή τροφή;

Οι ειδικοί λένε πως κάποια είδη τυριού μπορεί να αποτελέσουν πηγή πρωτεΐνης, ασβεστίου, προβιοτικών, βιταμινών και πολύτιμων θρεπτικών συστατικών για τον οργανισμό.

Τι κάνει το τυρί υγιεινό;

Όταν αξιολογούμε διαφορετικά είδη τυριού, είναι εύκολο να κοιτάμε μόνο τα κορεσμένα λιπαρά ή τις θερμίδες, όμως αυτά δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια διατροφολογίας Jennifer Altman, που μίλησε στο delish, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και το νάτριο, η πρωτεΐνη, το ασβέστιο και τα προβιοτικά.

Η Rosemary Trout, υπεύθυνη προγράμματος στη μαγειρική τέχνη και την επιστήμη των τροφίμων και μέλος της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας, τονίζει ότι το σημαντικό είναι η «πυκνότητα των θρεπτικών συστατικών ανά θερμίδα», δηλαδή πόσα οφέλη παίρνουμε σε σχέση με την ενέργεια που καταναλώνουμε.

Επιπλέον, η Trout αναφέρει ότι το τυρί από κατσικίσιο γάλα είναι μεταβολικά πιο δραστικό, που σημαίνει ότι είναι λιγότερο πιθανό να αποθηκευτεί ως περίσσεια λίπους στο σώμα. Αυτό οφείλεται στην «υψηλότερη συγκέντρωση λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας στο κατσικίσιο γάλα σε σύγκριση με το αγελαδινό γάλα», εξηγεί.

Μοτσαρέλα

Η μοτσαρέλα θεωρείται από τις πιο ισορροπημένες επιλογές, καθώς περιέχει περίπου 6 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα.

Επιπλέον, έχει χαμηλότερα επίπεδα κορεσμένων λιπαρών και νατρίου, ενώ αποτελεί καλή πηγή ασβεστίου, φωσφόρου και ψευδαργύρου, απαραίτητων για την υγεία των οστών.

Περιέχει επίσης προβιοτικά, όπως Lactobacillus casei και Lactobacillus fermentum, που συμβάλλουν στην υγεία του εντέρου.

Κατσικίσιο τυρί

Το κατσικίσιο τυρί είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α και Β2, ενώ έχει λιγότερη λακτόζη από το αγελαδινό, κάτι που το καθιστά πιο εύπεπτο.

Σύμφωνα με ειδικούς, έχει μεταβολικά πιο ενεργή σύνθεση, με λιπαρά οξέα που δεν αποθηκεύονται εύκολα ως λίπος.

Επιπλέον, τα μικρότερα μόρια λίπους βοηθούν στον κορεσμό, οδηγώντας σε μικρότερη πρόσληψη θερμίδων μέσα στη μέρα.

Τυρί κότατζ

Το κότατζ είναι ιδιαίτερα γνωστό ως μία υγιεινή επιλογή, είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη αλλά και σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β.

Ένα φλιτζάνι κότατζ μπορεί να περιέχει περίπου 24 γραμμάρια πρωτεΐνης, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για μυϊκή ενδυνάμωση και γρήγορο κορεσμό.

Ακόμη, περιέχει βακτήρια που ενισχύουν το ανοσοποιητικό και βοηθούν την πέψη.

Παρμεζάνα

Η παρμεζάνα περιέχει περίπου 10 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα και έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε λακτόζη.

Παράλληλα, είναι πλούσια σε ασβέστιο (περίπου 335 mg ασβεστίου ανά μερίδα).

Ωστόσο, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, γι’ αυτό συνιστάται μέτρο στην κατανάλωση.

Ελβετικό τυρί

Το ελβετικό τυρί έχει αναγνωριστεί για τα προβιοτικά του οφέλη, καθώς περιέχει το βακτήριο Propionibacterium freudenreichii.

Μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής και στη βελτίωση της ανοσοποιητικής λειτουργίας.

Είναι επίσης καλή πηγή βιταμίνης Β12, ασβεστίου και φωσφόρου, συμβάλλοντας στην υγεία των οστών και του οργανισμού συνολικά.