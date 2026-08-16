Τα 5 χαρακτηριστικά που αποκαλύπτουν έναν ψυχοπαθή, σύμφωνα με τους ειδικούς - Από τη γοητεία στη χειραγώγηση - iefimerida.gr

Η ψυχοπάθεια δεν είναι μια κατάσταση που αφορά αποκλειστικά εγκληματίες, αλλά ένα φάσμα χαρακτηριστικών που εμφανίζονται σε διαφορετικούς ανθρώπους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η σύγχρονη επιστήμη αντιμετωπίζει την ψυχοπάθεια ως φάσμα χαρακτηριστικών με νευροβιολογική βάση. Οι διαφορές εντοπίζονται στην αμυγδαλή του εγκεφάλου, επηρεάζοντας την επεξεργασία του φόβου και την αντίληψη του κινδύνου, αμφισβητώντας την παλιά εικόνα του «τέρατος».

Η ψυχοπάθεια, αν και δεν είναι ξεχωριστή διάγνωση, συνδέεται με αντικοινωνικές διαταραχές και εμφανίζεται στο 0,6% των ενηλίκων. Τα άτομα αυτά συχνά κρύβουν την έλλειψη ενσυναίσθησης πίσω από μια ελκυστική εικόνα γοητείας και αυτοπεποίθησης.

Κύρια γνωρίσματα είναι η απουσία ουσιαστικής ενσυναίσθησης, η επιφανειακή γοητεία και το «καθρέφτισμα» της προσωπικότητας των άλλων. Οι διαπροσωπικές σχέσεις συχνά αποτελούν εργαλεία χειραγώγησης με στόχο την εξυπηρέτηση αυστηρά προσωπικών οφελών.

Οι άνθρωποι με ψυχοπαθητικά στοιχεία διακατέχονται από αίσθηση ανωτερότητας και έντονη διάθεση για ρίσκο, στοιχείο που τους βοηθά σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα. Παρότι η αλλαγή μέσω θεραπείας είναι εφικτή, η προστασία των προσωπικών ορίων είναι κρίσιμη.

Στη λαϊκή κουλτούρα, ο ψυχοπαθής παρουσιάζεται συνήθως ως μια σκοτεινή φιγούρα που κινείται στα όρια της εγκληματικότητας. Από τον Χάνιμπαλ Λέκτερ μέχρι τους διαβόητους κατά συρροή δολοφόνους που απασχολούν τα πρωτοσέλιδα, η λέξη προκαλεί εικόνες τρόμου και κοινωνικού αποκλεισμού. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Οι ειδικοί υποστηρίζουν σήμερα ότι η ψυχοπάθεια δεν είναι μια απόλυτη κατάσταση που αφορά αποκλειστικά εγκληματίες ή βίαιους παραβάτες, αλλά ένα φάσμα χαρακτηριστικών προσωπικότητας που μπορεί να εμφανίζονται σε διαφορετικούς ανθρώπους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα σύνθετο νευροβιολογικό και ψυχολογικό φαινόμενο

Η καθηγήτρια Ψυχολογίας και Νευροεπιστημών στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν της Ουάσινγκτον, Άμπιγκεϊλ Μαρς, υποστηρίζει μιλώντας στο περιοδικό WIRED ότι πολλοί άνθρωποι με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά δεν επέλεξαν να είναι έτσι και συχνά παλεύουν με πλευρές του εαυτού τους που δυσκολεύονται να ελέγξουν. Όπως εξηγεί, η σύγχρονη επιστήμη έχει απομακρυνθεί από την εικόνα του απόλυτου «τέρατος» και εξετάζει πλέον την ψυχοπάθεια ως ένα σύνθετο νευροβιολογικό και ψυχολογικό φαινόμενο.

Έρευνα που δημοσίευσε η ομάδα της Μαρς έδειξε ότι ακόμη και άνθρωποι με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά μπορούν να αποδίδουν αξία στην ευημερία των άλλων. Ορισμένοι διαθέτουν προσωπικούς ηθικούς κώδικες και έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους, γεγονός που αμφισβητεί την παλιά αντίληψη ότι η ψυχοπάθεια ισοδυναμεί αυτόματα με πλήρη έλλειψη ηθικής συνείδησης.

Παράλληλα, οι νευροεπιστήμονες έχουν εντοπίσει ορισμένες σταθερές διαφορές στον εγκέφαλο ατόμων με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά. Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα αφορά την αμυγδαλή, το τμήμα του εγκεφάλου που σχετίζεται με την επεξεργασία των συναισθημάτων και ιδιαίτερα του φόβου. Σύμφωνα με τις μελέτες, η περιοχή αυτή τείνει να είναι μικρότερη από τον μέσο όρο, γεγονός που ενδέχεται να εξηγεί γιατί κάποιοι άνθρωποι εμφανίζουν μειωμένη αντίδραση στον κίνδυνο, δυσκολία κατανόησης του φόβου των άλλων ή παρορμητικές συμπεριφορές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρότι η ψυχοπάθεια αποτελεί αναγνωρισμένο επιστημονικό όρο, δεν περιλαμβάνεται ως ξεχωριστή διάγνωση στη Διεθνή Ταξινόμηση Νοσημάτων. Οι ειδικοί χρησιμοποιούν συνδυασμό αξιολογήσεων, αναλυτικού ιστορικού και κλινικών συνεντεύξεων για να καταλήξουν σε διάγνωση, η οποία συχνά συνδέεται με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας ή με άλλες συναφείς διαταραχές.

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε δείξει ότι περίπου το 0,6% των ενηλίκων παρουσιάζει αξιοσημείωτα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται η έλλειψη ενσυναίσθησης, η απουσία ενοχών ή μεταμέλειας, η χειριστική συμπεριφορά και η τάση εκμετάλλευσης άλλων ανθρώπων για προσωπικό όφελος.

Η καθηγήτρια Ψυχολογίας και Νευροεπιστημών στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν της Ουάσινγκτον, Άμπιγκεϊλ Μαρς, υποστηρίζει μιλώντας στο περιοδικό WIRED ότι πολλοί άνθρωποι με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά δεν επέλεξαν να είναι έτσι και συχνά παλεύουν με πλευρές του εαυτού τους που δυσκολεύονται να ελέγξουν / ΙΜDB

Το πιο δύσκολο στοιχείο, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί συχνά δεν εμφανίζονται όπως θα περίμενε κανείς. Αντίθετα, μπορεί να διαθέτουν ιδιαίτερη γοητεία, αυτοπεποίθηση και κοινωνική ευχέρεια. Πίσω από αυτή την ελκυστική εικόνα, όμως, μπορεί να κρύβεται ένας διαφορετικός ψυχισμός, τον οποίο οι γύρω τους δυσκολεύονται να αντιληφθούν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που εντοπίζουν οι ψυχολόγοι είναι η απουσία ουσιαστικής ενσυναίσθησης. Ένα άτομο με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά μπορεί να καταλάβει ότι κάποιος είναι στενοχωρημένος ή πληγωμένος. Μπορεί να αναγνωρίσει τη συναισθηματική κατάσταση του άλλου με αξιοσημείωτη ακρίβεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα νιώσει την ανάγκη να τον βοηθήσει ή να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του.

Η σύμβουλος ψυχικής υγείας Ντι Τζόνσον επισημαίνει ότι τέτοιοι άνθρωποι συχνά αντιμετωπίζουν με περιφρόνηση όσους εκφράζουν έντονα συναισθήματα. Μπορεί να εμφανίζονται αυστηροί, απόλυτοι και αδιάφοροι για τις ανάγκες των άλλων. «Μπορεί να έχουν ισχυρές απόψεις χωρίς να αφήνουν χώρο για διαφορετική οπτική», αναφέρει. «Και συχνά δείχνουν σκληρότητα απέναντι στα συναισθήματα των γύρω τους».

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η επιφανειακή γοητεία. Οι ψυχοπαθείς συχνά εμφανίζονται εξαιρετικά χαρισματικοί, ιδίως στις πρώτες γνωριμίες. Διαθέτουν την ικανότητα να παρατηρούν προσεκτικά τους άλλους και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα. Μιμούνται το χιούμορ, τις αξίες και τις προτιμήσεις του συνομιλητή τους, δημιουργώντας την αίσθηση μιας βαθιάς σύνδεσης.

«Στην αρχή μιας σχέσης μπορεί να φαίνονται γοητευτικοί και αφοσιωμένοι», εξηγεί η Τζόνσον. «Όμως είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτή η εικόνα δεν αντανακλά απαραίτητα τον πραγματικό τους εαυτό». Η συμπεριφορά αυτή συχνά περιγράφεται από τους ειδικούς ως "mirroring", δηλαδή καθρέφτισμα της προσωπικότητας του άλλου με στόχο τη δημιουργία εμπιστοσύνης και συναισθηματικού δεσμού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χειραγώγηση αποτελεί ακόμη ένα συχνό χαρακτηριστικό

Η χειραγώγηση αποτελεί ακόμη ένα συχνό χαρακτηριστικό. Πολλοί άνθρωποι με έντονα ψυχοπαθητικά στοιχεία αντιμετωπίζουν τις σχέσεις ως μέσα επίτευξης στόχων. Οι πράξεις τους μπορεί να είναι προσεκτικά σχεδιασμένες ώστε να αποφέρουν προσωπικά οφέλη, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται συναισθηματική βλάβη για κάποιον άλλο.

Η νευρολόγος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Οξφόρδης, δρ Φέι Μπεγκέτι, επισημαίνει ότι στις πιο ακραίες περιπτώσεις η προτεραιότητα του προσωπικού οφέλους συνδυάζεται με έντονη χειριστικότητα, οδηγώντας σε σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες για τους συντρόφους ή τα μέλη της οικογένειας. Η κατάθλιψη, το μετατραυματικό στρες και η απώλεια αυτοεκτίμησης συγκαταλέγονται στα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

Εξίσου χαρακτηριστική είναι η αίσθηση ανωτερότητας. Οι άνθρωποι με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά συχνά θεωρούν ότι οι ίδιοι αξίζουν ειδική μεταχείριση ή ότι βρίσκονται πάνω από τους κανόνες που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους. Αυτό μπορεί να τους κάνει ιδιαίτερα δύσκολους στις προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις, καθώς δυσκολεύονται να αποδεχθούν διαφορετικές απόψεις ή να αναγνωρίσουν τα λάθη τους.

Παρά ταύτα, οι ερευνητές τονίζουν ότι η αλλαγή δεν είναι αδύνατη. Η Μαρς αναφέρει περιπτώσεις ανθρώπων που κατάφεραν να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους μέσα από μακροχρόνια θεραπεία και συνειδητή προσπάθεια. Ένας συμμετέχων σε σχετική έρευνα περιέγραψε τη διαδικασία λέγοντας ότι «προσποιούνταν τον καλό άνθρωπο μέχρι να γίνει πραγματικά». Με την πάροδο του χρόνου, οι συμπεριφορές που αρχικά ήταν συνειδητή μίμηση μετατράπηκαν σε αυθόρμητες συνήθειες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως εξηγεί, η σύγχρονη επιστήμη έχει απομακρυνθεί από την εικόνα του απόλυτου «τέρατος» και εξετάζει πλέον την ψυχοπάθεια ως ένα σύνθετο νευροβιολογικό και ψυχολογικό φαινόμενο / ALAMY

Τέλος, οι ψυχοπαθείς συχνά χαρακτηρίζονται από έντονη αναζήτηση συγκινήσεων και αυξημένη διάθεση για ρίσκο. Εμφανίζουν μικρότερο φόβο απέναντι στις συνέπειες και συχνά έλκονται από επικίνδυνες δραστηριότητες, οικονομικά ρίσκα ή επιχειρηματικές πρωτοβουλίες υψηλού κινδύνου. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που αρκετοί καταφέρνουν να διακριθούν σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, όπου η τόλμη και η αυτοπεποίθηση ανταμείβονται.

Η Τζόνσον προειδοποιεί ότι όσοι συναναστρέφονται τέτοιες προσωπικότητες πρέπει να διατηρούν σαφή όρια και να προστατεύουν την ανεξαρτησία τους. «Ο πρώτος κανόνας είναι να προστατεύετε τον εαυτό σας», σημειώνει. «Αν κάποιος θέλει να αναλάβει κινδύνους, είναι δική του επιλογή. Δεν πρέπει όμως να σας παρασύρει σε αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά τη ζωή σας».

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η ψυχοπάθεια παραμένει ένα από τα πιο παρεξηγημένα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης προσωπικότητας. Μακριά από τα κινηματογραφικά στερεότυπα, πρόκειται για ένα περίπλοκο φάσμα συμπεριφορών που μπορεί να εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους και διαφορετική ένταση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κατανόηση αυτών των χαρακτηριστικών δεν αποσκοπεί στη δαιμονοποίηση των ανθρώπων, αλλά στην καλύτερη αναγνώριση των συμπεριφορών που μπορούν να επηρεάσουν βαθιά τις προσωπικές, επαγγελματικές και κοινωνικές σχέσεις», καταλήγει εμφατικά η Τζόνσον.