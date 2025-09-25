Η σύντροφος του Κιάνου Ριβς απαντά για πρώτη φορά στις φήμες περί γάμου -Με την πιο τρυφερή φωτό τους - iefimerida.gr

Η σύντροφος του Κιάνου Ριβς, Αλεξάνδρα Γκραντ, διέψευσε τις φήμες ότι παντρεύτηκαν, δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία τους στο Instagram.

Η καλλιτέχνιδα μοιράστηκε μια εικόνα όπου φιλιέται με τον αγαπημένο της κατά την επίσκεψή τους στο Ρόντεν Κρέιτερ, μια καλλιτεχνική εγκατάσταση του Τζέιμς Τουρέλ στην Αριζόνα.

Η ίδια χειρίστηκε με χιούμορ τις φήμες περί γάμου που κυκλοφόρησαν τελευταία στα social media, ευχαριστώντας τους θαυμαστές για τα συγχαρητήρια, παρόλο που το ζευγάρι τελικά δεν παντρεύτηκε.

Η τρυφερή φωτογραφία και το μήνυμα της συντρόφου του Κιάνου Ριβς

«Αυτή είναι μια πραγματική φωτογραφία. Όχι φωτογραφία αρραβώνων ούτε μια ανακοίνωση γάμου από AI… απλώς ένα φιλί! (Ίσως, βέβαια, τη στιγμή λίγο πριν ή λίγο μετά… αν κρίνουμε από τις κάπως αστείες εκφράσεις στα πρόσωπά μας!)», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας, όπου εκείνη και ο ηθοποιός ανταλλάσσουν ένα φιλί καθισμένοι δίπλα-δίπλα.

«Το μοιράζομαι εδώ για να πω ευχαριστώ σε όλους για τα συγχαρητήρια για τον γάμο μας», συνέχισε. «Εκτός από το ότι… δεν παντρευτήκαμε».

«Τα καλά νέα είναι πολύ απαραίτητα στις μέρες μας, αλλά εξακολουθούν να είναι fake news, οπότε να είστε προσεκτικοί εκεί έξω!» πρόσθεσε. «Λοιπόν, ορίστε λίγη πραγματική ευτυχία!», κατέληξε.

Αλεξάντρα Γκραντ - Κιάνου Ριβς / Φωτογραφία: Instagram

Η 52χρονη Γκραντ και ο 61χρονος Ριβς είναι ζευγάρι από το 2019 και έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι στο LACMA Art + Film Gala τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Η Γκραντ μίλησε για τη σχέση τους τον Σεπτέμβριο του 2023, λέγοντας στο περιοδικό People ότι ο Κιάνου Ριβς είναι «τόσο δημιουργικός» και «τόσο ευγενικός».

«Είναι πραγματική έμπνευση για μένα», είπε. «Δουλεύει τόσο σκληρά», πρόσθεσε.

Ξεκαθάρισε ότι η ίδια είναι αυτόνομη προσωπικότητα, χωρίς να εξαρτάται από τη φήμη του συντρόφου της.

Αλεξάντρα Γκραντ και Κιάνου Ριβς / Φωτογραφία: AP Photo

«Το καλό με το να ερωτεύεσαι ως ενήλικας είναι ότι είχα ήδη χτίσει τη δική μου καριέρα μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε η σχέση μου», είπε.

Οι δυο τους δεν έχουν διστάσει να δείχνουν την αγάπη τους δημόσια όλα αυτά τα χρόνια. Τον Απρίλιο του 2024, ο ηθοποιός του «Matrix» απαθανατίστηκε να φιλά τη σύντροφό του στο gala του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του 2024 στο Λος Άντζελες.