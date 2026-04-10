Ο συνιδρυτής της Dolce & Gabbana, Στέφανο Γκαμπάνα, παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου - iefimerida.gr

Ο Στεφάνο Γκαμπάνα, συνιδρυτής του οίκου μόδας Dolce & Gabbana, παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου.

Η απόφαση πάρθηκε τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με καταχώρηση εταιρικού μητρώου στην Ιταλία.

Τη θέση του ανέλαβε από τον Ιανουάριο ο Αλφόνσο Ντόλτσε, αδελφός του συνιδρυτή Ντομένικο Ντόλτσε και νυν διευθύνων σύμβουλος. Η παραίτηση του Γκαμπάνα δεν είχε γίνει γνωστή έως τώρα.

Σύμφωνα με το bloomberg, ο Γκαμπάνα, 63 ετών, εξετάζει τις επιλογές του για το περίπου 40% του μερίδιού του στον οίκο, ενόψει των νέων διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες για αναχρηματοδότηση χρέους. Η Dolce & Gabbana αντιμετωπίζει πιέσεις από τη μακροχρόνια ύφεση στην αγορά πολυτελείας, ενισχυμένη από την αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στο Ιράν, γεγονός που έχει επηρεάσει τα έσοδα και τη δυνατότητα τήρησης των όρων χρέους.

Οι δανειστές ζητούν ένεση κεφαλαίων έως 150 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο αναχρηματοδότησης συνολικού χρέους 450 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία εξετάζει την πώληση ακινήτων και την ανανέωση αδειών εκμετάλλευσης ως μέτρα για την άντληση κεφαλαίων. Παράλληλα, προγραμματίζεται η ένταξη του πρώην CEO της Gucci, Στέφανο Καντίνο, σε ανώτατη διευθυντική θέση.

Η επέκταση της Dolce & Gabbana

Η Dolce & Gabbana, που ιδρύθηκε το 1985, έχει παραμείνει ανεξάρτητη και έχει επεκταθεί σε τομείς όπως καλλυντικά, ακίνητα και φιλοξενία, παρά τις δυσκολίες στην αγορά πολυτελείας. Η εταιρεία είχε ήδη αναχρηματοδοτήσει το χρέος της μέχρι το 2030 και αντλήσει 150 εκατ. ευρώ για επέκταση πέρυσι.

Η παραίτηση του Γκαμπάνα και οι ενδεχόμενες κινήσεις του για το μερίδιό του θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση και τη στρατηγική του διάσημου ιταλικού οίκου μόδας.