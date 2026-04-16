Συναυλία Βίσση στο ΟΑΚΑ: Οι τιμές των εισιτηρίων, από το πιο φθηνό έως το πάρα πολύ ακριβό με έξτρα παροχές - iefimerida.gr

Λίγες ώρες απομένουν μέχρι να ανοίξει η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.



Οι φαν περιμένουν πώς και πώς τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας με πολλούς να σχολιάζουν ότι αυτό που θα γίνει στο ΟΑΚΑ δεν θα έχει ξανασυμβεί.



Οι τιμές των εισιτηρίων για τη συναυλία της Άννας Βίσση

Η ticketmaster, όπου γίνεται η προπώληση των εισιτηρίων, δημοσίευσε τις τιμές προκειμένου οι φαν να γνωρίζουν και να είναι έτοιμοι για να κλείσουν τα πολυαναμενόμενα «χαρτάκια».



Οι τιμές ξεκινούν από τα 31,8 ευρώ και φτάνουν τα 63,60 για όσους θέλουν να βρίσκονται στην αρένα, ενώ οι θέσεις καθημένων είναι από 21,20 ευρώ στις επάνω κερκίδες του ΟΑΚΑ και φτάνουν τα 318.



Από την άλλη, όσοι επιθυμούν να ζήσουν την απόλυτη εμπειρία στη συναυλία της… απόλυτης Άννας Βίσση μπορούν να επιλέξουν το diamond ultimate experience που αγγίζει τα 477 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων vip lounge, welcome drink, open bar και premium vip εμπειρία φιλοξενίας.

Η Άννα Βίσση, πάντως, αφού έκλεισε το κεφάλαιο «Hotel Ermou», απολαμβάνει τις διακοπές της στα Μπόρα Μπόρα, γεμίζοντας τις μπαταρίες της. Η νέα σεζόν, εκτός από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, θα τη βρει σε νέα στέγη. Το «Αθηνών Αρένα» ετοιμάζεται για να φιλοξενήσει το σόου της σταρ, τον ερχόμενο χειμώνα.

Η ανακοίνωση για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

«Το επόμενο κεφάλαιο δεν είναι απλώς μια συναυλία, είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στον χρόνο. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, το Ολυμπιακό Στάδιο δεν θα είναι απλώς ένας χώρος - θα γίνει σύμβολο. Ένας ζωντανός οργανισμός που θα πάλλεται στον εκρηκτικό ρυθμό της Άννας Βίσση.



Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε με την πώληση των εισιτηρίων να ξεκινά την Πέμπτη 16/04 στις 12:00 μ.μ. μέσω της www.ticketmaster.gr

Μετά τις μυθικές βραδιές στο Καλλιμάρμαρο, που ένωσαν χιλιάδες φωνές σε μία, η Άννα επιστρέφει για να ανέβει ακόμη ψηλότερα. Όχι μόνο για να ξεπεράσει τον εαυτό της, αλλά για να ορίσει μια νέα εποχή. Γιατί κάθε της εμφάνιση δεν είναι συνέχεια - είναι εξέλιξη.

Σε αυτή την εξέλιξη, η ΔΕΗ γίνεται ξανά ο καταλύτης που ζωντανεύει το όραμα, συνεχίζοντας την κοινή τροχιά που ξεκίνησε στο Καλλιμάρμαρο. Με την υποστήριξη του κορυφαίου παρόχου ενέργειας της χώρας, η βραδιά μετατρέπεται σε έναν μοναδικά ηλεκτρισμένο παλμό που προμηνύει κάτι το ανεπανάληπτο.

Το ΟΑΚΑ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του. Από στάδιο γίνεται σκηνή, από χώρος γίνεται εμπειρία, από μνήμη γίνεται γιορτή. Και στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης βρίσκεται μια καλλιτέχνιδα που δεν σταματά να επαναπροσδιορίζει τα όρια, παρουσιάζοντας ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών, με καλλιτεχνικές συμπράξεις-έκπληξη που ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα και καταλύουν τα μουσικά στερεότυπα.

Με εκατοντάδες τραγούδια που έγιναν ζωές, με καθηλωτικές ερμηνείες που έγιναν στιγμές και με αστείρευτη ενέργεια που δεν γνωρίζει χρόνο, η Άννα δεν ανεβαίνει απλώς στη σκηνή - τη μεταμορφώνει σε ένα «πεδίο» απόλυτης μουσικής εμπειρίας.

Aυτή η νύχτα δεν θα είναι μόνο μια συναυλία.

Θα είναι μια συνάντηση ιστορίας και παρόντος.

Μια ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων.

Ένα γιορτινό ορόσημο, όπου η Άννα και το ΟΑΚΑ γίνονται ένα».