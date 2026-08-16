Συνάντηση… κορυφής στους Αρκιούς: Άννα Βίσση και Λευτέρης Πανταζής τραγούδησαν σε θαμώνες μαγαζιού [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Άννα Βίσση και ο Λευτέρης Πανταζής βρέθηκαν στους Αρκιούς και η συνάντησή τους, έφερε και μία μίνι… συναυλία σε μαγαζί του νησιού.

Οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνες αποφάσισαν να πάρουν μικρόφωνο και να τραγουδήσουν για τους θαμώνες του μαγαζιού, τόσο νέες όσο και παλιές επιτυχίες τους.

Τα κινητά πήραν… φωτιά, την ώρα που ο Πανταζής τραγουδούσε το «Ωραιότερο Πλάσμα Του Κόσμου» με την Άννα Βίσση να χορεύει ζεϊμπέκικο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την μεριά της, η Βίσση ξεσήκωσε τους θαμώνες τραγουδώντας το «Αντίστροφη Μέτρηση».

Δείτε τα βίντεο από το ανέλπιστο γλέντι:

