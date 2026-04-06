Eurovision 2026: Οι... περίεργες συμπτώσεις για τον Akyla -«Είναι κάτι δύσκολο αυτή τη στιγμή αυτό που κάνω» - iefimerida.gr

Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για την εμφάνιση του Akyla στη Eurovision 2026 που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας με το «Ferto».

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό», τραγουδιστής περιέγραψε την εγρήγορση στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ παράλληλα μπαίνουν οι τελευταίες «πινελιές» που αφορούν την εμφάνισή του στη σκηνή του διαγωνισμού.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Akylas: «Ήμουν και στο Sing for Greece 4η θέση»

Μάλιστα ο Akylas αναφέρθηκε σε μια σύμπτωση που δημιουργεί θετικούς συνειρμούς: «Είμαστε 4η θέση στον ημιτελικό. Άμα βγούμε μετά και στον τελικό 12η θέση, θα είμαστε πολύ καλά. Ήμουνα και στο Sing for Greece 4η θέση και πήγαν όλα πολύ καλά» ανέφερε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνεργασία που έχει με τον Φωκά Ευαγγελινό: «Με τον Φωκά πάνε πάρα πολύ καλά οι πρόβες. Πάντα πάνε καλά με τον Φωκά οι πρόβες. Είναι εκπληκτικός, υπέροχος, και ανυπομονώ να δείτε τι έχουμε ετοιμάσει».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος ο τραγουδιστής ανέφερε πως υπάρχουν και αρνητικά σχόλια: «Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή τα θετικά σχόλια που κάνουν για μένα. Πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Έχω δει αρκετές τέτοιες δηλώσεις και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι δίπλα μου και με στηρίζουνε, γιατί είναι κάτι δύσκολο αυτή τη στιγμή αυτό που κάνω. Και έχω πολλά γύρω μου, έχω και τα αρνητικά σχόλια, οπότε το ότι υπάρχουν άνθρωποι που με στηρίζουνε, είναι πολύ σημαντικό για μένα και για την ψυχολογία μου», κατέληξε ο Akylas.

