Συμπρωταγωνίστρια της Σάνεν Ντόχερτι για την αποχώρησή της από τις «Μάγισσες»: «Κανείς δεν θέλει να πει την αλήθεια...» - iefimerida.gr

Η Χόλι Μαρί Κομπς και ο Μπράιαν Κράουζ συγκινήθηκαν αναφερόμενοι στην αποχώρηση της Σάνεν Ντόχερτι από το Charmed, μιλώντας στο podcast τους.

Οι δύο ηθοποιοί αναφέρθηκαν στο τελευταίο επεισόδιο της τρίτης σεζόν «All Hell Breaks Loose» το οποίο σκηνοθέτησε η Ντόχερτι και ήταν το τελευταίο στο οποίο συμμετείχε. Σε αυτό οι αδελφές Πρου (Ντόχερτι) και Πάιπερ (Κομπς) φαίνονταν νεκρές, ενώ η Φοίβη (Αλίσα Μιλάνο) έχει παγιδευτεί στον Κάτω Κόσμο. Στην επόμενη σεζόν, η Πρου αντικαταστάθηκε από την ετεροθαλή αδερφή της Πέιτζ, την οποία υποδύθηκε η Ρόουζ ΜακΓκόουαν.

«Υπήρχαν τόσοι πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί, δήλωσε η Κομπς με τρεμάμενη φωνή. «Και η αλήθεια είναι ότι το χειρίστηκαν τόσο άσχημα. Ήταν τόσο μεγάλη προσβολή που την άφησαν να το σκηνοθετήσει και να βγει σε τόσο υψηλό τόνο. Είναι τόσο άρρωστο και διεστραμμένο», συνέχισε.

Η Κομπς σημείωσε ότι δεν θα αναφερθούν ονομαστικά σε όσους εμπλέκονται στην αποχώρηση της Ντόχερτι από τη σειρά επειδή πολλοί άνθρωποι φοβούνται πολύ να μιλήσουν για το περιστατικό. Τόνισε επίσης ότι κανείς δεν γνώριζε ότι η Ντόχερτι κινδύνευε να χάσει τη δουλειά της και ότι απλά έλαβε ένα τηλεφώνημα ενώ η σειρά είχε σταματήσει προσωρινά.

«Κανείς δεν θέλει να πει την αλήθεια του επειδή νιώθει ότι θα μισηθεί από το fandom, από το όλο θέμα, από τους πρώην εργαζόμενους του», συμπλήρωσε από την πλευρά του και είπε ότι μετά την αποχώρηση της Ντόχερτι η σειρά ήταν εντελώς διαφορετική. . Η Κομπς βαθμολόγησε το «All Hell Breaks Loose» με μηδέν λόγω των περιστάσεων. «Νομίζω ότι είναι το χειρότερο επεισόδιο όλων των εποχών», είπε.

Η Αλίσα Μιλάνο και η απόλυση της Ντόχερτι από το Charmed

Η αποχώρηση της Ντόχερτι από το Charmed αποτελεί αντικείμενο διαμάχης εδώ και σχεδόν 25 χρόνια καθώς η ηθοποιός και η Κομπς στράφηκαν εναντίον της Αλίσα Μιλάνο με τη δεύτερη να ισχυρίζεται ότι η τελευταία είχε δώσει στην παραγωγή τελεσίγραφο που οδήγησε στην απόλυση της συμπρωταγωνίστριάς τους.

«Ήμουν πολύ ειλικρινής, ανέλαβα την ευθύνη και ζήτησα συγγνώμη για όποιον ρόλο έπαιξα στην κατάσταση», είπε τον Φεβρουάριο του 2024 η Μιλάνο. «Και ήμουν πολύ ανοιχτή σε αυτό, οπότε δεν ξέρω πώς αλλιώς να το διορθώσω», συνέχισε.

Υπενθυμίζεται ότι η Σάνεν Ντόχερτι, που έγινε γνωστή από το «Beverly Hills, 90210» πέθανε τον Ιούλιο του 2024 έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.