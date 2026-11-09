«Η καλύτερη συμβουλή μου για τα ζευγάρια στα 60 είναι να μην είναι συνέχεια μαζί», εξηγεί ψυχίατρος - iefimerida.gr

Μπορεί για κάποια ζευγάρια η συνταξιοδότηση να φαντάζει ιδανική για να απολαύσουν άνθρωπο που έχουν επιλέξει να πορευτούν στη ζωή, όμως η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική στην πράξη.

Μόλις κατασταλάξει το «τρέξιμο» δεκαετιών λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, ακολουθούν οι πρώτες εβδομάδες ηρεμίας και μετά σε κάποιους έρχεται η απογοήτευση, καθώς τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιμένουν και ο ρομαντισμός κάνει... φτερά!

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Όταν κάποιος θέλει να περάσει χρόνο χωριστά από το ταίρι του, δεν σημαίνει ότι δεν είναι ερωτευμένος

Τα παραπάνω στοιχεία δεν συνδυάζονται με την απουσία συναισθημάτων. Σύμφωνα με την ψυχίατρο του Χάρβαρντ, Ζακλίν Ολντς, όταν τα ζευγάρια περνούν πολύ χρόνο μαζί, μπορεί να προκύψει η «όρεξη να περάσουν λίγο περισσότερο χρόνο χωριστά».

«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι πια ερωτευμένοι», εξηγεί η ψυχίατρος, με τον συνάδελφό της, Ρίτσαρντ Σβαρτς, να πηγαίνει το θέμα ένα βήμα παραπέρα:

«Όταν είστε πάρα πολύς χρόνο μαζί, τελικά νιώθετε καταπιεσμένοι. Λίγο κλειστοφοβικοί».

Κατά τη γνώμη του, όταν ένα ζευγάρι είναι συνέχεια μαζί, μπορεί να χάσει «την περιέργεια για το ταίρι του, που είναι πραγματικά απαραίτητη για να διατηρηθεί η ζωντάνια ενός γάμου».

Ο κανόνας του «διπλού διαστήματος»

Μία λύση που προτείνεται για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα είναι ο κανόνας του «διπλού διαστήματος», που παρουσιάστηκε στο grazia.

Η βασική ιδέα είναι ότι ο καθένας κρατάει μία μικρή γωνιά για τον εαυτό του και περνάει τουλάχιστον δύο ώρες την ημέρα χωριστά από το ταίρι του. Ο ένας μπορεί να πάει για περπάτημα, να δει τους φίλους του, ενώ ο άλλος μπορεί να ασχοληθεί με κάτι που να του αρέσει.

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Δεν χρειάζεται να «εξοριστούν», καθώς ο στόχος είναι απλώς να περάσουν λίγο χρόνο με τον εαυτό του, χωρίς να είναι κοντά στον σύντροφό τους. Επίσης αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κοιμούνται σε χωριστά δωμάτια.

Η σωστή ισορροπία

«Οι άνθρωποι τείνουν να απομακρύνονται και να είναι λιγότερο παρόντες ο ένας για τον άλλο», προειδοποιεί ο Σβαρτζ.

Όσον αφορά τη σωστή ισορροπία που πρέπει να έχει ένα ζευγάρι, ο ψυχίατρος υποστηρίζει ότι «διαφέρει πάρα πολύ από ζευγάρι σε ζευγάρι», ενώ θέτει και επιπλέον δυσκολία: Αυτό που ταιριάζει στον έναν μπορεί να μην ταιριάζει στον άλλον.

Σύμφωνα με τον Σβαρτζ, δεν χρειάζεται να επιβάλλετε στον σύντροφό σας να μείνει μόνος του συγκεκριμένες ώρες, ενώ δεν είναι κάτι που χρειάζεται. Καλύτερα να το συζητήσετε και να βρείτε έναν ρυθμό που να βολεύει όλους.