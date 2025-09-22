Συγκλονίζει ο Αντώνης Ρέμος για τη Μαρινέλλα: Φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ - iefimerida.gr

Στη σπουδαία τραγουδίστρια και φίλη του Μαρινέλλα αναφέρθηκε ο Αντώνης Ρέμος σε συνέντευξη που παραχώρησε, με τα λόγια του να συγκινούν.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα και στην εκπομπή «Πρωινό» για την κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας σήμερα, με τον ίδιο να συγκλονίζει λέγοντας πως οι δικοί της άνθρωποι έφτασαν στο σημείο να πουν ότι ίσως ήταν καλύτερο να είχε «φύγει» εκείνο το βράδυ στο Ηρώδειο, όταν υπέστη εγκεφαλικό επί σκηνής.

«Θέλω να ξαναδώ τα μάτια της Μαρινέλλας ανοιχτά και να της πω πόσο πολύ την αγαπώ», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Ρέμος συγκινημένος.

Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: Ευελπιστούμε ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, να ανοίξει τα μάτια της, για να αποχαιρετιστούμε

«Η Μαρινέλλα είναι σε μια σταθερά δύσκολη κατάσταση. Δεν ξεπερνιούνται αυτές οι στιγμές. Θα ήθελα να ήταν ένα κακό όνειρο, αλλά δυστυχώς, είναι μια κακή αλήθεια. Ευελπιστούμε κάθε μέρα και πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα και να ανοίξει τα μάτια της και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον της έστω, να μπορέσουμε να αποχαιρετιστούμε και να είμαστε δίπλα της μια αγκαλιά όλοι και να τη δούμε και να μας δει για τελευταία φορά, όπως μας ξέρει και όπως την ξέρουμε», ανέφερε αρχικά ο Αντώνης Ρέμος.

«Δυστυχώς, καμία φορά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή. Όλοι οι άνθρωποι που είμαστε γύρω από τη Μαρινέλλα, φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ. Το λέμε από την άποψη ότι εκείνο το βράδυ ήταν μέσα 5 χιλιάδες άνθρωποι που είχαν έρθει να την δουν, όλοι οι φίλοι της, μπήκε και τραγούδησε α καπέλα και μετά τη συνόδευσαν δύο χορευτές σε μία σκάλα με το φόρεμά της το λευκό, σε ένα φως. Εκείνη ήταν η στιγμή, αν έπρεπε να φύγει, και η ίδια θα το ήθελε να φύγει εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς, όμως, δεν έφυγε. Ούτε έφυγε, ούτε έμεινε», συνέχισε ο ίδιος.

«Εύχομαι να μπορέσει να ξυπνήσει από αυτόν τον λήθαργο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και να βρεθούμε δίπλα της όλοι οι άνθρωποι αυτοί που την αγαπάμε και να είμαστε μια αγκαλιά. Θέλω να ξαναδώ τα μάτια της Μαρινέλλας ανοιχτά και να της πω πόσο πολύ την αγαπώ», κατέληξε συγκινημένος ο Αντώνης Ρέμος.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Σεπτεμβρίου του 2024, η αγαπημένη τραγουδίστρια κατέρρευσε επί σκηνής στο Ηρώδειο, εν ώρα συναυλίας της, όταν υπέστη εγκεφαλικό.

Στις 21 Ιανουαρίου του 2025, η «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε σπίτι της, συνεχίζοντας εκεί τον δύσκολο δρόμο της αποκατάστασης, μετά το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη.