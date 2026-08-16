Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Μενούνος: «Νιώθω ιδιαίτερα ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να ζήσω την Τήνο» - iefimerida.gr

Τη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη της εξέφρασε η Μαρία Μενούνος για το γεγονός ότι φέτος βρέθηκε στην Τήνο και επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Μαρία Μενούνος εξηγεί πως η πρόσφατη επίσκεψή της στην Τήνο της έδωσε μια νέα οπτική για τον Δεκαπενταύγουστο, τον οποίο πλέον βλέπει ως μια γιορτή ελπίδας, πίστης και αιώνιας ζωής, και όχι απώλειας.

Χιλιάδες προσκυνητές ταξιδεύουν κάθε χρόνο στην Τήνο για να επισκεφθούν τον Ιερό Ναό, μεταφέροντας τις προσευχές τους, με κάποιους να καλύπτουν τη διαδρομή από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία γονατιστοί ως τάμα.

Η προσωπική εμπειρία της παρουσίας της στον ναό και η άμεση επαφή με την αφοσίωση των πιστών προσέδωσαν στην ημέρα ένα εντελώς διαφορετικό και βαθύτερο νόημα για την ίδια, αλλάζοντας την αντίληψή της.

Η συνειδητοποίηση της διαχρονικής παράδοσης των προσκυνητών την έκανε να εκτιμήσει βαθύτερα την πίστη της, νιώθοντας ευγνωμοσύνη που κατανόησε το νόημα της ημέρας με έναν εντελώς καινούργιο τρόπο και ευχήθηκε στους εορτάζοντες.

Με αφορμή τον Δεκαπενταύγουστο, η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια μοιράστηκε μια ξεχωριστή ανάρτηση στα social media, περιγράφοντας πώς η πρόσφατη επίσκεψή της στο νησί την έκανε να δει τη συγκεκριμένη ημέρα με διαφορετικό τρόπο.

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Η Μαρία Μενούνος αναφέρθηκε στην πίστη, την ελπίδα και την παράδοση που συνδέουν εδώ και γενιές τους ανθρώπους με την Παναγία της Τήνου.

Μαρία Μενούνος: «Είναι μια γιορτή της ελπίδας, της πίστης και της αιώνιας ζωής»

Μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συγκίνηση που ένιωσε βλέποντας από κοντά την αφοσίωση των προσκυνητών, εξηγώντας πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρουν μαζί τους τις προσευχές, την ευγνωμοσύνη και τις ελπίδες τους για ίαση.

Δείτε τη δημοσίευση της Μαρίας Μενούνος

Συγκεκριμένα η παρουσιάστρια ανέφερε στη μακροσκελή ανάρτησή της: «Η σημερινή ημέρα μοιάζει λίγο διαφορετική, αφού πριν από λίγες μόλις εβδομάδες βρέθηκα στην Τήνο. Η 15η Αυγούστου είναι μία από τις πιο ιερές ημέρες του χρόνου στην Ελλάδα: η Κοίμηση της Θεοτόκου, τιμώντας την κοίμηση της Παναγίας και το πέρασμά της από την επίγεια ζωή στην αιώνια ζωή.

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Όμως αυτή δεν είναι μια ημέρα που επικεντρώνεται στην απώλεια. Είναι μια γιορτή της ελπίδας, της πίστης και της αιώνιας ζωής.

Και ίσως δεν υπάρχει μέρος όπου μπορείς να νιώσεις αυτή την αφοσίωση πιο βαθιά από την Τήνο.

Χιλιάδες προσκυνητές ταξιδεύουν εκεί κάθε χρόνο για να επισκεφθούν τον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας, όπου βρίσκεται η εικόνα που ανακαλύφθηκε αφού η Αγία Πελαγία οδηγήθηκε σε αυτήν μέσα από οράματα. Κάποιοι μάλιστα κάνουν τη διαδρομή από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία γονατιστοί, μεταφέροντας μαζί τους τις προσευχές, την ευγνωμοσύνη και τις ελπίδες τους για ίαση».

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«Η σημερινή ημέρα έχει για μένα ένα εντελώς διαφορετικό νόημα»

Στη συνέχεια περιέγραψε τα συναισθήματα που ένιωσε όταν επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας: «Έχοντας μόλις σταθεί μέσα σε αυτή την εκκλησία, έχοντας προσευχηθεί εκεί και έχοντας δει από κοντά αυτή την αφοσίωση, η σημερινή ημέρα έχει για μένα ένα εντελώς διαφορετικό νόημα.

Υπάρχει κάτι τόσο δυνατό στο να συνειδητοποιείς ότι για γενιές ολόκληρες οι άνθρωποι έρχονται σε αυτό το ίδιο μέρος κουβαλώντας μαζί τους τις προσευχές, την ευγνωμοσύνη, τον πόνο και την ελπίδα τους.

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Η παρουσία μου εκεί με έκανε να εκτιμήσω ακόμη περισσότερο την πίστη μου και τις παραδόσεις που έχουν ενώσει τόσους πολλούς από εμάς εδώ και γενιές. Σήμερα νιώθω ιδιαίτερα ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να ζήσω την Τήνο εκείνη την περίοδο και να κατανοήσω το νόημα αυτής της ημέρας με έναν εντελώς καινούργιο τρόπο. Χρόνια Πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίες!».

Η ανάρτηση της Μαρίας Μενούνος από την επίσκεψη στην Τήνο