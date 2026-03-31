Συγκίνηση στο τρέιλερ του τρίτου κύκλου του «Euphoria» -Η τελευταία εμφάνιση του Έρικ Ντέιν - iefimerida.gr

Το πρώτο τρέιλερ του τρίτου κύκλου της δημοφιλούς σειράς Euphoria κυκλοφόρησε, φέρνοντας μαζί του μια συγκινητική επιστροφή.

Ο Έρικ Ντέιν, που έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο σε ηλικία 53 ετών, εμφανίζεται για τελευταία φορά στον ρόλο του Καλ Τζέικομπς, πατέρα του Νέιτ (Τζέικομπ Ελόρντι).

Στο σύντομο απόσπασμα, ο χαρακτήρας του συναντά ξανά την Τζουλς, με τη διάσημη ατάκα «Με θυμάσαι;» να συνοδεύεται από την συγκινητική απάντηση του Καλ: «Πώς θα μπορούσα να σε ξεχάσω;». Η σκηνή έχει ήδη προκαλέσει έντονα συναισθήματα στους θαυμαστές της σειράς.

Παρά τη σοβαρή ασθένεια που αντιμετώπιζε τους τελευταίους δέκα μήνες της ζωής του —πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS) που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα και οδηγεί σε σταδιακή απώλεια μυϊκού ελέγχου— ο Έρικ Ντέιν κατάφερε να ολοκληρώσει τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν.

Στη νέα σεζόν επιστρέφουν επίσης η Ζεντάγια, η Σίντνεϊ Σουίνι και η Αλέξα Ντέμι, με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για τις 12 Απριλίου. Οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η τρίτη σεζόν θα εμβαθύνει σε θέματα όπως η πίστη, η λύτρωση και η αντιμετώπιση του κακού, προσφέροντας μια πιο ώριμη και συναισθηματικά φορτισμένη εμπειρία για τους θεατές.