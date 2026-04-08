Συγκινημένη η Κάτια Δανδουλάκη για τη Μαρινέλλα: «Όταν ακούω τραγούδια της, τα κλείνω» - iefimerida.gr

Για τον Γιώργο Μαρίνο και τη Μαρινέλλα μίλησε η Κάτια Δανδουλάκη, λέγοντας συγκινημένη πως ακόμα δεν μπορεί να ακούσει τραγούδια της αείμνηστης ερμηνεύτριας.

Η ηθοποιός που φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4», μίλησε για τις απώλειες, τη φθορά του χρόνου, τη μελαγχολία και το αποτύπωμα που αφήνουν πίσω τους οι άνθρωποι που φεύγουν.



Κάτια Δανδουλάκη: «Η γενιά μου φεύγει λίγο-λίγο…»

«Επειδή όλα γύρω μας είναι μαύρα και ανάποδα, κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος πραγματικά πολύ αισιόδοξος, δεν μπορώ ούτε να ζήσω ούτε να δουλέψω με μαυρίλα. Λέω “δόξα τω Θεώ που είμαστε όρθιοι”, γιατί έχουμε μείνει πια όλο και λιγότεροι. Η γενιά μου φεύγει λίγο-λίγο… κι αυτό μου δημιουργεί μεγάλη μελαγχολία και πόνο», είπε αρχικά η Κάτια Δανδουλάκη και πρόσθεσε: «Έχασα φίλους μου, έχασα την καθημερινότητά μου, την επαφή μου. Το κενό δεν αναπληρώνεται ακόμη κι αν η ζωή συνεχίζεται».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον Γιώργο Μαρίνο, τον οποίο χαρακτήρισε «ολόκληρη εποχή» και πως ήταν εκείνος που «έφερε την ποιότητα στη βραδινή μπουάτ»: «Σε προσωπικό επίπεδο, τον Γιώργο τον έζησα περισσότερο. Είχαμε επαφές, πιο πολύ μια φορά στο τόσο να βγούμε να φάμε, τρώγαμε και με τον Μάριο μαζί στο σπίτι του, όταν έκανε στο Νέο Βουτζά εκείνο το σπίτι που άλλαξε… Δεν είχα τόση μεγάλη επαφή με τον Γιώργο από καλλιτεχνικής απόψεως, όταν παίζαμε μαζί στο θέατρο. Αλλά πηγαίναμε πολύ συχνά και τον έβλεπα γιατί τον θαύμαζα. Ήταν για μένα ολόκληρη εποχή. Ήταν ο άνθρωπος που έφερε την ποιότητα στη βραδινή μπουάτ. Όπως και η Μαρινέλλα», είπε χαρακτηριστικά.



«Η Μαρινέλλα ήταν δικό μου άνθρωπος»

Μιλώντας για την αείμνηστη τραγουδίστρια η Κάτια Δανδουλάκη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της: «Η Μαρινέλλα ήταν δικός μου άνθρωπος και ήταν ένα κενό το οποίο… το πιστεύετε ότι ακόμα… δεν θέλω να ακούω τραγούδια; Δηλαδή όταν ακούω τραγούδια της, τα κλείνω. Δεν είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω κάτι, θέλω καιρό. Είδα ότι δεν μπορώ εύκολα να το μοιραστώ αυτό, με πονάει τόσο πολύ που το αναβάλλω και τρέχω και κάνω δουλειές. Τρέχω σε άλλα», παραδέχτηκε.

