O συγγραφέας Αρτούρο Πέρεθ-Ρεβέρτε προτείνει: «Υπάρχει ένα βιβλίο που συστήνω πάντα, είναι “Το κοραλλιογενές νησί”, και ένα ακόμη, “Ο άρχοντας των μυγών”» - iefimerida.gr

Τις σκέψεις του για τη νέα γενιά και τον ρόλο των βιβλίων στη διαμόρφωση της προσωπικότητας μοιράστηκε ο Ισπανός συγγραφέας, Αρτούρο Πέρεθ-Ρεβέρτε.



Ο γνωστός Ισπανός συγγραφέας, που έχει διαγράψει σημαντική πορεία ως πολεμικός ανταποκριτής και ως μυθιστοριογράφος, όπως αναφέρει η elconfidencial, παραδέχτηκε ότι, παρά τη διαφορά ηλικίας, με τη νέα γενιά αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν. «Σας έχουν εκπαιδεύσει για έναν κόσμο που δεν είναι όπως σας τον περιέγραψαν», σημείωσε, εξηγώντας ότι η απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες και την πραγματικότητα μπορεί να προκαλεί απογοήτευση, αλλά ταυτόχρονα να αποτελεί ευκαιρία για την ανάπτυξη χαρακτήρα και προσωπικής κρίσης.

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Τα δύο λογοτεχνικά βιβλία που προτείνει ο Ισπανός συγγραφέας

Ο συγγραφέας στάθηκε σε δύο λογοτεχνικά έργα που θεωρεί ότι αξίζει να διαβάσουν οι νέοι: Το κοραλλιογενές νησί και τον Άρχοντα των μυγών.

«Υπάρχει ένα βιβλίο που συστήνω πάντα και λέγεται “Το κοραλλιογενές νησί”, καθώς και ένα ακόμη, “Ο άρχοντας των μυγών”», ανέφερε.



Τα δύο βιβλία, αν και προσεγγίζουν το θέμα από διαφορετική σκοπιά, εξετάζουν πώς συμπεριφέρεται μια ομάδα ανθρώπων όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραίες συνθήκες. Για τον Πέρεθ-Ρεβέρτε, τέτοιου είδους αναγνώσματα δεν προσφέρουν μόνο ψυχαγωγία, αλλά βοηθούν και στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης φύσης. Όπως εξήγησε, τα δύο έργα λειτουργούν σχεδόν ως ένα ηθικό πείραμα: δείχνουν πώς ο άνθρωπος μπορεί να στραφεί είτε προς τη συνεργασία είτε προς τη βία, ανάλογα με τις περιστάσεις. Η ιδέα αυτή συνδέεται με μία από τις πεποιθήσεις που επαναλαμβάνει συχνά: το καλό και το κακό δεν είναι απόλυτες έννοιες, αλλά συνυπάρχουν μέσα στον άνθρωπο.

Στη συζήτηση υπογράμμισε ακόμη ότι το διάβασμα δεν είναι απλώς μια ευχάριστη συνήθεια, αλλά ένα ουσιαστικό μέσο κατανόησης της πραγματικότητας. Η γνώση, σε συνδυασμό με τις προσωπικές εμπειρίες και την παρατήρηση, μας βοηθά να αναγνωρίζουμε την παραπληροφόρηση και να αντιστεκόμαστε στη χειραγώγηση. Σε έναν κόσμο που χαρακτήρισε επικίνδυνο και γεμάτο αντιφάσεις, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης αποτελεί, όπως σημείωσε, απαραίτητο εφόδιο.

Ο συγγραφέας δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν οι αναγνωστικές συνήθειες των νεότερων γενεών. Τα κλασικά βιβλία περιπέτειας δεν έχουν πλέον την ίδια απήχηση, καθώς τα βιντεοπαιχνίδια έχουν εξελιχθεί σε μια νέα μορφή αφήγησης. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι έχει εκλείψει η ανάγκη του ανθρώπου για ιστορίες. «Πάντα είχαμε ανάγκη να μας αφηγούνται ιστορίες για το πώς να επιβιώνουμε», παρατήρησε χαρακτηριστικά.