Super Bowl 2027: Ο Jay-Z θα είναι ο επικεφαλής στο διάσημο σόου του ημίχρονου, οι λεπτομέρειες - iefimerida.gr

Ο Jay-Z, ο διάσημος ράπερ που τα τελευταία χρόνια έχει σημαντικό ρόλο στην επιλογή των καλλιτεχνών που εμφανίζονται στο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl, περνάει στο προσκήνιο.

Ο Jay-Z θα είναι ο πρωταγωνιστής της επερχόμενης διοργάνωσης.

Ο Jay-Z στο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl

Το NFL, το Apple Music και η Roc Nation ανακοίνωσαν ότι ο κορυφαίος καλλιτέχνης και μουσικός παραγωγός θα ηγηθεί του φαντασμαγορικού σόου του Super Bowl LXI, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου, στο στάδιο SoFi του Ίνγκλγουντ στην Καλιφόρνια.

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Ο κομισάριος του αμερικανικού ποδοσφαίρου Ρότζερ Γκούντελ (Roger Goodell), αποκάλυψε πως όταν η λίγκα έκλεισε τη συμφωνία με τη Roc Nation, είχε θέσει έναν μόνο όρο: να ανέβει ο Jay-Z στη σκηνή, «όποτε έκρινε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή».

«Από το "Reasonable Doubt" μέχρι τη σκηνή του ημιχρόνου του Super Bowl, ήταν ένα μεγάλο ταξίδι», ανέφερε ο Aμερικανός ράπερ και επιχειρηματίας, σε δήλωσή του. «Τριάντα χρόνια μουσικής, δημιουργίας και κουλτούρας στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου. Αυτή η πορεία συνεχίζει να είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα», συμπλήρωσε.

Μετά από μέρες έντονης φημολογίας, ο Jay-Z θα επιστρέψει στο στάδιο, όπου ολοκλήρωσε τις συναυλίες για τη συμπλήρωση τριών δεκαετιών από την κυκλοφορία του «Reasonable Doubt», του εμβληματικού ντεμπούτου άλμπουμ του. Η επετειακή του περιοδεία περιλάμβανε τρεις sold-out εμφανίσεις στην έδρα των New York Yankees στο Μπρονξ, καθώς και γεμάτες αρένες σε Λονδίνο και Παρίσι, πριν από τον τελευταίο σταθμό στο στάδιο SoFi, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

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Η εταιρεία του Roc Nation, συνεργάζεται με το NFL από το 2019, προσφέροντας συμβουλευτικό ρόλο και συνεισφέροντας στην παραγωγή των ψυχαγωγικών εκδηλώσεων της λίγκας, συμπεριλαμβανομένου του halftime show. Τότε, ο Jay-Z είχε ξεκαθαρίσει στον Γκούντελ: «Αν η πρότασή σου αφορά τη δική μου εμφάνιση στο Super Bowl, τότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση εδώ». Σύμφωνα με το AP, επτά χρόνια μετά ο Jay-Z είναι έτοιμος να ανέβει στη σκηνή.

Ο Shawn Carter, όπως είναι το αληθινό του όνομα, μετρά 25 Βραβεία Grammy και 89 υποψηφιότητες, κατέχοντας τη δεύτερη θέση στην ιστορία του θεσμού πίσω από τη σύζυγό του Beyoncé, η οποία έχει εμφανιστεί σε δύο σόου του Super Bowl. Η δισκογραφία του περιλαμβάνει άλμπουμ-σταθμούς όπως τα «The Blueprint» και «The Black Album», καθώς και επιτυχίες ανάμεσα στις οποίες τα «Hard Knock Life (Ghetto Anthem)»,«99 Problems» και «Empire State of Mind», μία συνεργασία με την Αλίσια Κις (Alicia Keys). Πέρυσι, το «Reasonable Doubt» εντάχθηκε στο Hall of Fame των Grammys.

Το 2017, ο Jay-Z έγινε ο πρώτος ράπερ που εντάχθηκε στην Αίθουσα της Δόξας των τραγουδοποιών, ενώ το 2021 ακολούθησε η εισαγωγή του στην Αίθουσα της Δόξας της Ροκ εν Ρολ. Στη συλλογή του μετρά επίσης τέσσερα Βραβεία Emmy.

Την εκτελεστική παραγωγή του φετινού σόου θα αναλάβει η Roc Nation, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Χάμις Χάμιλτον (Hamish Hamilton).

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ΑΠΕ-ΜΠΕ