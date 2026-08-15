Στρογγυλό τραπέζι στην κουζίνα -Γιατί να το προτιμήσετε από το ορθογώνιο - iefimerida.gr

Η επιλογή του σχήματος του τραπεζιού στην κουζίνα δεν αφορά μόνο την αισθητική, αλλά επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητα, τη βιωσιμότητα και τη φιλόξενη ατμόσφαιρα του χώρου.

Ενώ τα ορθογώνια ή τετράγωνα τραπέζια ακολουθούν τη λογική της γραμμικότητας και της κλασικής αξιοποίησης του χώρου, το στρογγυλό τραπέζι προσφέρει διαφορετική ισορροπία ανάμεσα σε λειτουργικότητα και άνεση.

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Τα πλεονεκτήματα του στρογγυλού τραπεζιού

Διευκολύνει την κίνηση

Χωρίς γωνίες που προεξέχουν, το στρογγυλό τραπέζι επιτρέπει πιο άνετη κυκλοφορία στην κουζίνα, ιδιαίτερα στους χώρους όπου οι μετακινήσεις είναι συνεχείς.

Αξιοποιεί καλύτερα τους μικρούς χώρους

Ένα στρογγυλό τραπέζι μπορεί να τοποθετηθεί πιο εύκολα σε γωνίες, εσοχές ή μικρές κουζίνες, δημιουργώντας την αίσθηση ενός πιο ελεύθερου χώρου.

Προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια

Η απουσία αιχμηρών γωνιών μειώνει τον κίνδυνο χτυπημάτων, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο σε ένα σπίτι με μικρά παιδιά.

Ενισχύει την επικοινωνία

Όλοι κάθονται σε παρόμοια απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που διευκολύνει την οπτική επαφή και κάνει τη συζήτηση πιο άμεση.

Δεν υπάρχει «κεφαλή» του τραπεζιού

Σε αντίθεση με τα μακρόστενα τραπέζια, κανείς δεν βρίσκεται σε ξεχωριστή θέση. Η διάταξη δημιουργεί πιο ισότιμη και φιλική ατμόσφαιρα.

Προσθέτει αρμονία στον χώρο

Οι καμπύλες γραμμές «σπάνε» την αυστηρή γεωμετρία των ντουλαπιών, των πάγκων και των ηλεκτρικών συσκευών της κουζίνας.

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Επιτρέπει ευέλικτες θέσεις

Η απουσία σταθερών γωνιών και ποδιών στις άκρες διευκολύνει την προσθήκη μιας επιπλέον καρέκλας όταν έρχονται απρόσμενοι επισκέπτες.

Δημιουργεί ένα φυσικό επίκεντρο

Τοποθετημένο στο κέντρο της κουζίνας, λειτουργεί ως οπτικό σημείο αναφοράς και βοηθά να οργανωθεί αρμονικά η υπόλοιπη διακόσμηση.

Είναι πρακτικό για πολλές δραστηριότητες

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φαγητό, εργασία, διάβασμα, υπολογιστή, μαγείρεμα ή άλλες καθημερινές δραστηριότητες, με εύκολη πρόσβαση στην επιφάνειά του.

Ταιριάζει ιδανικά με κεντρικό φωτισμό

Ένα κρεμαστό φωτιστικό τοποθετημένο ακριβώς πάνω από το κέντρο του τραπεζιού δημιουργεί συμμετρία και ομοιόμορφο φωτισμό, ενισχύοντας παράλληλα την αισθητική του χώρου.