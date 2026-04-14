Στράτος Τζώρτζογλου: Το νέο σπίτι στα Βριλήσσια μετά τον χωρισμό και το unfollow στη Σοφία Μαριόλα - iefimerida.gr

Ο Στράτος Τζώρτζογλου λίγες μέρες μετά το χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα, όπως έκανε γνωστό, μετακόμισε πρόσφατα σε νέο σπίτι, στα Βριλήσσια.

Ο γνωστός ηθοποιός άνοιξε το σπίτι του στην εκπομπή «Happy Day» και μεταξύ άλλων απέφυγε να εξηγήσει τον λόγο που δεν ακολουθεί πλέον στα social media την πρώην σύζυγό του. «Η μοναχικότητα, αν δεν μπούνε αρνητικές σκέψεις, γίνεται μοναξιά. Μοναξιά μπορεί να βιώσεις και σε έναν γάμο. Είμαι ερωτευμένος με τη ζωή και με το τέλος της ζωής. Στη ζωή είμαι λιοντάρι, αλλά καμιά φορά γίνομαι και γατούλα», είπε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Όσο για το unfollow στη Σοφία Μαριόλα, είπε: «Τι να σου απαντήσω σε αυτό; Θέλεις να μάθεις τα μυστικά της καρδιάς μου; Δεν με αφορά τι γράφτηκε. Είμαι ζωντανός άνθρωπος, ανοιχτός στον έρωτα και μπορώ να ερωτεύομαι».

Ο χωρισμός και οι φωτογραφίες με τον νέο σύντροφο

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός ηθοποιός επιβεβαίωσε τον χωρισμό του με τη Σοφία Μαριόλα τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ πριν από λίγες εβδομάδες είδαν το φως της δημοσιότητας φωτογραφίες της πρώην συζύγου του από έξοδό της σε νυχτερινό κέντρο με νέο σύντροφο στο πλευρό της.

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες έκαναν τον γύρο του Διαδικτύου, με τον Στράτο Τζώρτζογλου να αντιδρά με έκπληξη, όταν ρωτήθηκε σχετικά με αυτές: «Αλήθεια; Έλα, πλάκα κάνεις τώρα. Αλήθεια;».

Στράτος Τζώρτζογλου και Σοφία Μαριόλα είχαν παντρευτεί το 2019 στα Χανιά της Κρήτης και οι δυο τους αποφάσισαν να χωρίσουν πριν από λίγους μήνες.