Στράτος Τζώρτζογλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του που έχει φύγει από τη ζωή - iefimerida.gr

Με μια ανάρτηση που συγκινεί, ο Στράτος Τζώρτζογλου θέλησε να εκφράσει τη βαθιά αγάπη του για τη μητέρα του, που έχει φύγει από τη ζωή από το 2020.

Θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της, με αφορμή τη Μεγάλη Εβδομάδα, ο ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους και έγραψε λόγια αγάπης εκφράζοντας τη νοσταλγία του για την πολυαγαπημένη μητέρα του που έφυγε από τη ζωή πριν από 6 χρόνια, το 2020.

«Ελπίζω να νιώσεις λίγο καλύτερα»

«Μάνα μου, Ευτυχία μου, μπέμπα μου, σήμερα… ξαναγεννήθηκα… Ελπίζω να νιώσεις λίγο καλύτερα εκεί που είναι η ψυχούλα σου μέσα στο φως του Χριστού. Σου στέλνω την χαρά μου… να νιώσεις ότι τα καταφέραμε να σκίσουμε την “οθόνη” και γίναμε κομμάτι του ονείρου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Τα δύσκολα χρόνια μετά την απώλεια

Όπως είχε εξομολογηθεί ο Στράτος Τζώρτζογλου σε παλιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή «Real View», η περίοδος μετά το θάνατό της ήταν εξαιρετικά δύσκολη. «Πέρασα μία κόλαση δύο χρόνια μετά τον θάνατο της μάνας μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η γυναίκα που είχα αφιερώσει όλη μου τη ζωή, έφυγε από τη ζωή. Ήταν τα πάντα για εμένα. Έγινα ηθοποιός για εκείνη. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ», είχε περιγράψει ο ίδιος.