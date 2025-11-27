Το «Stranger Things» επέστρεψε και...«έριξε» το Netflix -Χαμός τα ξημερώματα στην πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν - iefimerida.gr

Το Netflix «γονάτισε» μπροστά στον τεράστιο όγκο θεατών που περίμεναν με αγωνία την επιστροφή του πέμπτου και τελευταίου κύκλου του «Stranger Things».

Στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, όταν κυκλοφόρησαν τα νέα επεισόδια, πολλοί χρήστες προσπάθησαν να τα δουν από την τηλεόρασή τους αλλά δεν τα κατάφεραν.

Η διακοπή στις υπηρεσίες του Netflix εμφανίστηκε σχεδόν αμέσως μετά τη δημοσίευση των επεισοδίων, σύμφωνα με το Downdetector, το οποίο κατέγραψε περισσότερες από 14.000 αναφορές στις ΗΠΑ.

Και στην Ινδία, οι θαυμαστές ανέφεραν ότι η εφαρμογή «πάγωνε» και εμφάνιζε σφάλματα σύνδεσης. Στο αποκορύφωμα, το Downdetector έδειξε σχεδόν 200 αναφορές στη χώρα.

Η δυσλειτουργία διήρκησε μόλις λίγα λεπτά, πριν αποκατασταθεί πλήρως η υπηρεσία. Νωρίτερα την Τετάρτη, ο συνδημιουργός της σειράς Ross Duffer είχε δημοσιεύσει στο Instagram Story ότι «το Netflix αύξησε το bandwidth κατά 30% για να αποφευχθεί το crash». Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, ούτε αυτή η ενίσχυση αποδείχθηκε αρκετή.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος της πλατφόρμας ανέφερε: «Μερικοί συνδρομητές αντιμετώπισαν προσωρινό ζήτημα με το streaming σε συσκευές τηλεόρασης, αλλά η λειτουργία επανήλθε πλήρως μέσα σε πέντε λεπτά».

Το Netflix είχε καταρρεύσει και στο παρελθόν κατά τη διάρκεια μεγάλων events, όπως ο αγώνας μποξ Mike Tyson–Jake Paul και η ζωντανή επανένωση του reality dating show Love is Blind το 2024 αλλά και στην προβολή των δύο τελευταίων επεισοδίων της τέταρτης σεζόν του Stranger Things το 2022.

Μια μέρα πριν την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης τελευταίας σεζόν του Stranger Things, όλες οι προηγούμενες σεζόν μπήκαν στο top 10 των σειρών του Netflix, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά για οποιαδήποτε σειρά στην πλατφόρμα.

Τι θα δούμε στην πέμπτη σεζόν του «Stranger things»

Η νέα σεζόν τοποθετείται χρονικά το φθινόπωρο του 1987 και παρακολουθεί την παρέα του Hawkins, η οποία συναντιέται ξανά για να εντοπίσει και να εξουδετερώσει τον Vecna, καθώς η τελική αναμέτρηση πλησιάζει.

Η κατάσταση περιπλέκεται όταν η πόλη τίθεται σε στρατιωτική καραντίνα, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη την καταδίωξη της Eleven.

Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια της πέμπτης σεζόν βρίσκονται ήδη στο Netflix, ενώ το δεύτερο μέρος θα κυκλοφορήσει στις 26 Δεκεμβρίου και το μεγάλο φινάλε την Πρωτοχρονιά.