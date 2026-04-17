«Στο σπίτι, δεν βγάζουμε τα παπούτσια μας»: Ειδικός στην υγιεινή εξηγεί γιατί δεν είναι απαραίτητο - iefimerida.gr

Μια από τις πιο διαδεδομένες καθημερινές συνήθειες στα νοικοκυριά, το να βγάζει κανείς τα παπούτσια πριν μπει στο σπίτι, τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Ειδικοί στον τομέα της υγιεινής και της μικροβιολογίας, υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ισχυρή επιστημονική βάση πίσω από αυτή την πρακτική.

Όπως αναφέρει ο υγιεινολόγος και μικροβιολόγος Christophe Mercier Thellier, σε πρόσφατη τοποθέτησή του σε podcast, η πεποίθηση ότι το εσωτερικό ενός σπιτιού γίνεται απαραίτητα πιο «καθαρό» όταν αποφεύγεται η είσοδος με παπούτσια, βασίζεται περισσότερο σε κοινωνικές αντιλήψεις, παρά σε επιστημονικά δεδομένα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον του σπιτιού

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο φόβος για τα μικρόβια έχει ενισχυθεί υπερβολικά, ενώ στην πραγματικότητα η μετάδοση παθογόνων δεν γίνεται με τον τρόπο που συχνά φανταζόμαστε. Όπως σημειώνει, μεγαλύτερη σημασία έχει η χρήση χημικών καθαριστικών, τα οποία –όπως λέει– μπορεί να επιβαρύνουν περισσότερο το περιβάλλον του σπιτιού από τα ίδια τα μικρόβια.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι αντικείμενα που μεταφέρονται καθημερινά στο σπίτι, όπως τσάντες, δέματα και συσκευασίες, μπορεί να αποτελούν μεγαλύτερη πηγή μεταφοράς μικροοργανισμών σε σχέση με τα παπούτσια, εάν τοποθετούνται σε επιφάνειες όπως τραπέζια και πάγκοι κουζίνας.

Ο ειδικός αναφέρει επίσης ότι η επαφή με μικροοργανισμούς της φύσης δεν είναι απαραίτητα επικίνδυνη, σημειώνοντας πως τρόφιμα όπως τα φρούτα και τα λαχανικά προέρχονται από το έδαφος και καταναλώνονται καθημερινά χωρίς πρόβλημα, εφόσον έχουν πλυθεί σωστά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απλές πρακτικές καθαρισμού και όχι υπερβολική χρήση χημικών προϊόντων

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο καθαρισμός του σπιτιού δεν χρειάζεται υπερβολές, αλλά απλές πρακτικές όπως νερό, ξίδι και μικροΐνες, αποφεύγοντας την υπερβολική χρήση χημικών προϊόντων.

«Δεν κολλάμε από το πάτωμα», τονίζει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τα μικρόβια δεν «πηδούν» από το έδαφος στον άνθρωπο και ότι η ισορροπία με το μικροβιακό περιβάλλον είναι πιο φυσική απ’ όσο συχνά πιστεύεται.

Η τοποθέτηση αυτή ανοίγει ξανά τη συζήτηση γύρω από τις καθημερινές συνήθειες καθαριότητας και κατά πόσο αυτές βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα ή σε κοινωνικές αντιλήψεις που έχουν παγιωθεί με τον χρόνο.