Στο Παρίσι για το σόου της Σήλιας Κριθαριώτη η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ -Εκεί και η Κάρλα Μπρούνι, ποιοι άλλοι πήγαν [εικόνες] - iefimerida.gr

Στο Παρίσι παρουσίασε σήμερα το μεσημέρι τη νέα της συλλογή Υψηλής Ραπτικής η Σήλια Κριθαριώτη, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ταξίδεψε από την Αθήνα στο Παρίσι για να παρακολουθήσει το σόου και εμφανίστηκε στο Pavillon Cambon Capucines, φορώντας μια δημιουργία της σχεδιάστριας.

Η Ρόη Αποστολοπούλου, η Αλεξάνδρα Νίκα και άλλες καλές φίλες της Σήλιας Κριθαριώτη ταξίδεψαν επίσης από την Αθήνα στο Παρίσι για να παρακολουθήσουν το σόου.

Εκεί βρέθηκε και η Κάρλα Μπρούνι, τραβώντας τα βλέμματα όλων.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη στο σόου της σχεδιάστριας

Ρόη Αποστολοπούλου, Σήλια Κριθαριώτη, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Οι δύο κυρίες με δημιουργίες της σχεδιάστριας

Και η Αλεξάνδρα Νίκα βρέθηκε στο Παρίσι για το σόου της Ελληνίδας σχεδιάστριας

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τη Σήλια Κριθαριώτη και την Αλεξάνδρα Νίκα

Οι καλεσμένοι της Σήλιας Κριθαριώτη στην πρώτη σειρά

Το σόου της Ελληνίδας σχεδιάστριας παρακολούθησε και η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας Κάρλα Μπρούνι

Αλεξάνδρα Νίκα Σήλια Κριθαριώτη

Σήλια Κριθαριώτη, Νίκος Τσάκος

Η Σήλια Κριθαριώτη με τον Νίκο Τσάκο και την κόρη τους.

Η Σήλια Κριθαριώτη με οικογένεια και φίλους μετά το σόου της

Το κλείσιμο της επίδειξης: