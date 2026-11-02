Στο νοσοκομείο ο Ίαν Γκίλαν των Deep Purple, ακυρώνουν τις συναυλίες τους - iefimerida.gr

Οι Deep Purple αναγκάστηκαν να ακυρώσουν δύο συναυλίες στη Γερμανία λόγω ασθένειας του αρχηγού τους, Ίαν Γκίλαν.

Ακυρωνουν συναυλίες οι Deep Purple

«Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε ότι δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις προγραμματισμένες συναυλίες μας στη Λειψία και στο Αμβούργο», ανέφερε το συγκρότημα σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως εξήγησαν τα μέλη του, η απόφαση οφείλεται σε ένα έκτακτο πρόβλημα υγείας του Γκίλαν, ο οποίος παραμένει στο νοσοκομείο. Δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη ή για την κατάστασή του.

Οι Deep Purple βρίσκονται σε περιοδεία για την προώθηση του τελευταίου τους άλμπουμ, «Splat!», που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο. Η επόμενη προγραμματισμένη εμφάνισή τους είναι αύριο στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια αλλαγή για τις υπόλοιπες συναυλίες της περιοδείας.

Ο Ίαν Γκίλαν εντάχθηκε στους Deep Purple το 1969 και η φωνή του συνδέθηκε με μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια της ιστορίας του συγκροτήματος, όπως τα «Smoke on the Water», «Child in Time» και «Highway Star».

Το θρυλικό βρετανικό ροκ συγκρότημα ανέφέρε ότι κατανοεί την απογοήτευση που προκλήθηκε από τη σύντομη ανακοίνωση και επιβεβαίωσε ότι εργάζεται για να προγραμματίσει νέες ημερομηνίες για τις δύο συναυλίες που ακυρώθηκαν.

ΑΠΕ-ΜΠE