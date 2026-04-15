Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ λόγω προβλήματος υγείας -«Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης», έγραψε στα social media - iefimerida.gr

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Μαρίζα Κωχ λόγω ενός προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα από τον λογαριασμό της στο Facebook, υπέστη κάταγμα στον κόκκυγα, χαρακτηρίζοντας «σκληρό» τον φετινό Απρίλη. Επιπλέον, εξήγησε ότι επειδή βρίσκεται καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικής κλινικής, αναγκάστηκε να μεταφέρει για το φθινόπωρο τα επαγγελματικά της σχέδια.

Η ανάρτηση της Μαρίζας Κωχ για την περιπέτεια της υγείας της

«Αγαπημένοι μου,

Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης στη ζωή μας. Πέρα από το γενικό κακό, βιώνουμε ο καθένας και μια προσωπική μικρή ή μεγάλη ιστορία που μας πληγώνει και αυτή με τον τρόπο της.

Σας γράφω καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικού τμήματος νοσοκομείου με αφορμή ένα ράγισμα στον κόκκυγα της ραχοκοκαλιάς μου. Παρηγοριά το γαλάζιο αυτής της φωτογραφίας που έχω απέναντί μου. Αυτός είναι ο λόγος που αναβάλαμε για το φθινόπωρο με τον αγαπημένο μου Δήμο Αβδελιώδη την παρουσίαση με τον κύκλο τραγουδιών πάνω στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, παράσταση που ανακοινώθηκε στην πασχαλινή έκδοση της εφημερίδας «Καθημερινή».

Ελπίζουμε το φθινόπωρο να μας βρει όλους σε καλύτερη κατάσταση και να βάλει ο Θεός το χέρι του να βρούμε όλοι μια καλύτερη περπατησιά, έναν πιο ειρηνικό κόσμο σε όλη την ανθρωπότητα».