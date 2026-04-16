Στο λιμάνι της Σύμης το επιβλητικό υπέρ-πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Four Seasons I -Ο ορισμός της χλιδής, αποκλειστικά βίντεο - iefimerida.gr

Αποκλειστικά βίντεο από ένα από τα «ακριβότερα κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο» το Four Seasons I, το οποίο βρέθηκε χθες στο λιμάνι της Σύμης εξασφάλισε το iefimerida.

Η έλευση του κρουαζιερόπλοιου των Rich&Famous αποδεικνύει την σταθερή αναπτυξιακή πορεία του ελληνικού τουρισμού, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο δημιουργεί μια νέα κατηγορία ταξιδιών δια θαλάσσης, συνδυάζοντας την εξατομικευμένη εξερεύνηση με την ασυμβίβαστη φιλοξενία, τις παροχές παγκόσμιας κλάσης και την σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια.

Δείτε αποκλειστικά βίντεο του iefimerida από την παρουσία του Four Seasons I στο λιμάνι της Σύμης

Four Seasons I: Επαναπροσδιορίζοντας την πολυτέλεια στο yachting

Κάθε ανάγκη είναι αναμενόμενη και κάθε στιγμή γίνεται αβίαστη. Ευρύχωρο αλλά και οικείο, με σχεδιαστικά στοιχεία που δεν έχουμε ξαναδεί στη θάλασσα, το Four Seasons I επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια στο yachting.

Οι καμπίνες ειναι σχεδιασμένες προσεκτικά για άνεση και σύνδεση, οι εκτεταμένες σουίτες ενός υπνοδωματίου προσφέρουν ιδιωτικές βεράντες, θέα στον ωκεανό από το δάπεδο μέχρι την οροφή, γκαρνταρόμπες και μπάνια τύπου σπα με διπλούς νιπτήρες. Ένα γαλήνιο καταφύγιο στη θάλασσα, κάθε σουίτα σας προσκαλεί να χαλαρώσετε με απαράμιλλο στυλ και ηρεμία.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι για κρουαζιέρα μιας εβδομάδας στη Μεσόγειο το κόστος της Σουίτας αυτή την περίοδο ξεκινά από 28.900 δολάρια.