Στην Ελλάδα η Μαντόνα για να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της: Η εγκατάσταση στην Κέρκυρα και η επίσκεψη στα Μετέωρα - iefimerida.gr

Τις διακοπές της στην Ελλάδα φαίνεται πως κάνει τις τελευταίες ημέρες η Μαντόνα.

Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια έφτασε στην Κέρκυρα με ιδιωτική πτήση και σύμφωνα με πληροφορίες εκεί σκοπεύει να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της, που είναι αύριο Κυριακή 16 Αυγούστου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Μαντόνα επέλεξε να διαμείνει σε πολυτελή βίλα στο βόρειο τμήμα του νησιού. Το συγκεκριμένο κατάλυμα φέρεται να διαθέτει ιδιωτική πρόσβαση στη θάλασσα, καθώς και μαρίνα όπου είναι αγκυροβολημένο yacht που χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις της και τις εξορμήσεις της στο Ιόνιο. Όπως αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα, η σταρ επιχείρησε να διατηρήσει χαμηλό προφίλ κατά την παραμονή της στο νησί.



Ωστόσο, η διάσημη τραγουδίστρια δεν περιορίστηκε στην Κέρκυρα, αλλά μετέβη με ιδιωτικό ελικόπτερο στα Μετέωρα, σύμφωνα με πληροφορίες από την εταιρεία visit meteora.

Εκεί, η Μαντόνα επέλεξε να επισκεφθεί, σε ιδιωτικό επίπεδο, την Ιερά Μονή Βαρλαάμ.

