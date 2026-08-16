Στη Πάρο για τον Δεκαπενταύγουστο με τα δύο της παιδιά και τον Μπισμπίκη η Δέσποινα Βανδή -Το βίντεο που ανάρτησε - iefimerida.gr

Στην Πάρο μαζί με τα παιδιά της και τον Βασίλη Μπισμπίκη, πέρασε την γιορτή της η Δέσποινα Βανδή.

Το ζευγάρι προτίμησε το κυκλαδίτικο νησί για τον Δεκαπενταύγουστο, αλλά από το μυαλό του Μπισμπίκη δεν έφευγε η Κρήτη καθώς τραγουδούσε μαντινάδες την ώρα που η Δέσποινα Βανδή τον κατέγραφε και πόσταρε στα σόσιαλ:

«Μπορείς να φύγαμε από την Κρήτη. αλλά η Κρήτη δεν έφυγε ποτέ από εμάς. Ψήνει και όλη η Πάρος ακούει κρητικά».

