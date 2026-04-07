Στέλιος Παρλιάρος: «Αγαπούσα πολύ τον Γιώργο Παπαδάκη -Αυτός που ήταν στο γυαλί ήταν και στην πραγματικότητα» - iefimerida.gr

Για τον χώρο της τηλεόρασης, στον οποίο βρέθηκε επί 13 συναπτά έτη, μίλησε ο Στέλιος Παρλιάρος, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον αείμνηστο Γιώργο Παπαδάκη.

Η τηλεοπτική παρουσία του pastry chef, που συνδέθηκε για χρόνια με εκπομπή ζαχαροπλαστικής, παρακίνησε πολλούς νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν τον ίδιο επαγγελματικό δρόμο, όπως είπε ο ίδιος.

Σε δηλώσεις του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι πολλοί είναι εκείνοι που του ζητάνε να επιστρέψει στην τηλεόραση. Αν έρθει η κατάλληλη πρόταση, επισήμανε ο Στέλιος Παρλιάρος, θα εξέταζε το ενδεχόμενο τηλεοπτικής του επιστροφής.



Στέλιος Παρλιάρος: «Ο κόσμος αγάπησε πολύ την εκπομπή»

«Μου ζητάει πολύ συχνά ο κόσμος να επιστρέψω στην τηλεόραση. Ίσως δεν έτυχε. Έχω και άλλα πράγματα σε προτεραιότητα. Αν έχω μια καλή πρόταση, που θα μπορέσω να την υποστηρίξω και θα μου πηγαίνει, θα το έκανα για λίγες εκπομπές. Για δεκατρία χρόνια κι εμένα με ωφέλησε η τηλεόραση, γιατί τη χειρίστηκα πολύ σωστά, αλλά και ο κόσμος αγάπησε πολύ την εκπομπή. Αυτό που χαίρομαι πάρα πολύ είναι ότι ακολούθησαν αυτό το επάγγελμα μέσα από την εκπομπή πάρα πολλά νέα παιδιά», δήλωσε ο pastry chef στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Στη συνέχεια, θυμήθηκε τον Γιώργο Παπαδάκη, στον οποίο έκανε ειδική αναφορά, κάνοντας λόγο για έναν καταπληκτικό άνθρωπο: «Αγαπούσα πολύ τον Γιώργο Παπαδάκη, ήταν καταπληκτικός άνθρωπος. Αυτός που ήταν στο γυαλί ήταν και στην πραγματικότητα, και πολύ καλός οικογενειάρχης», σημείωσε.

«Στο τσουρέκι δεν λέμε ''κολλάει'' και βάζουμε αλεύρι»

Τέλος, ο Στέλιος Παρλιάρος, με αφορμή το Πάσχα, έδωσε τις δικές του συμβουλές για ένα πετυχημένο τσουρέκι:

«Θέλει να ακολουθήσουμε, εάν είναι σωστή η συνταγή, κατά γράμμα, δεν θέλει πολλή ώρα ζύμωμα, δεν λέμε "κολλάει" και βάζουμε αλεύρι, αυτό οφείλεται διότι δεν το ζυμώνουμε πολύ, γιατί όσο το ζυμώνουμε τόσο ξεκολλάει από τα χέρια μας». Ενώ για το αν κρύβει κάποια συστατικά από τις συνταγές του, απάντησε: «Αν τα έκρυβα δεν θα ήμουν τόσα χρόνια αγαπητός προς τον κόσμο και δεν θα με αποδεχόταν».

