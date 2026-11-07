Στεγνωτήριο ή απλώστρα μέσα στο σπίτι; Το κόστος, η υγρασία και τι βολεύει μια οικογένεια - iefimerida.gr

Η καθημερινότητα μιας οικογένειας περιλαμβάνει συχνά αρκετά πλυντήρια ρούχων, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν μικρά παιδιά στο σπίτι.

Το ερώτημα για το αν συμφέρει περισσότερο ένα στεγνωτήριο ή η απλώστρα δεν αφορά μόνο την ευκολία, αλλά και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, την υγρασία και την ποιότητα του αέρα μέσα στο σπίτι.

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Η απλώστρα αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή από πλευράς άμεσης κατανάλωσης ενέργειας, καθώς δεν απαιτεί ηλεκτρικό ρεύμα για το στέγνωμα. Όμως, όταν το άπλωμα γίνεται μέσα στο σπίτι, ειδικά το χειμώνα, υπάρχει ένας παράγοντας που δεν πρέπει να αγνοείται: η υγρασία.

Συγκεκριμένα, τα βρεγμένα ρούχα απελευθερώνουν υδρατμούς ενώ στεγνώνουν, αυξάνοντας την υγρασία του εσωτερικού χώρου και ενισχύοντας ακόμα και τη δημιουργία συμπύκνωσης και μούχλας.

Τι επιβαρύνει το σπίτι και τι πρέπει να προσέχουμε

Tο στέγνωμα των ρούχων σε εσωτερικούς χώρους είναι από τις καθημερινές δραστηριότητες που μπορούν να επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα. Για τον περιορισμό της υγρασίας προτείνεται να αποφεύγεται, όσο γίνεται, αυτή η πρακτική ή να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός, με αφυγραντήρες και άνοιγμα των παραθύρων.

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Τους κινδύνους από την παρατεταμένη υγρασία επισημαίνει και ο ΠΟΥ. Η ανάπτυξη μούχλας σε εσωτερικούς χώρους συνδέεται με αυξημένη εμφάνιση αναπνευστικών συμπτωμάτων, αλλεργιών και άσθματος. Τα μωρά, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα είναι περισσότερο ευάλωτοι στις επιπτώσεις της υγρασίας και της μούχλας.

Πόσο κοστίζει το στεγνωτήριο και πότε συμφέρει

Το στεγνωτήριο προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου, κάτι χρήσιμο σε ένα σπίτι με παιδιά και αυξημένες ανάγκες πλύσης. Τα ρούχα είναι έτοιμα σε λίγες ώρες, χωρίς να απαιτείται χώρος για απλώστρες και χωρίς το στέγνωμα να εξαρτάται από τον καιρό.

Το κόστος λειτουργίας του εξαρτάται από την ενεργειακή κλάση, την τεχνολογία, το πρόγραμμα και τη συχνότητα χρήσης.

Όσο για το ποια είναι η καλύτερη λύση για μια οικογένεια, η απάντηση εξαρτάται από τις ανάγκες και τις συνθήκες κάθε κατοικίας. Εάν υπάρχει μπαλκόνι ή εξωτερικός χώρος, η απλώστρα παραμένει η πιο οικονομική λύση. Εάν, όμως, τα ρούχα στεγνώνουν μέσα στο σπίτι, ιδιαίτερα σε μικρό διαμέρισμα με ανεπαρκή αερισμό, ένα στεγνωτήριο μπορεί να αποδειχθεί πιο πρακτικό και να συμβάλει στον περιορισμό της πρόσθετης υγρασίας.

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Η πιο ισορροπημένη επιλογή είναι ο συνδυασμός: απλώστρα όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες και στεγνωτήριο για τις ημέρες με αυξημένες ανάγκες, κακοκαιρία ή περιορισμένο χρόνο.

Έτσι περιορίζεται η κατανάλωση ρεύματος, χωρίς να επιβαρύνεται άσκοπα η ατμόσφαιρα του σπιτιού.