Πέντε έξυπνοι τρόποι για να στεγνώνουν πιο γρήγορα τα ρούχα μέσα στο σπίτι και να εξοικονομείτε χώρο στην απλώστρα - iefimerida.gr

Οι χαμηλές θερμοκρασίες, η υγρασία και οι συνεχείς βροχοπτώσεις κάνουν το στέγνωμα των ρούχων μέσα στο σπίτι μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η χρήση πλαστικών κρεμαστρών για μπλούζες και T-shirts απελευθερώνει χώρο στην απλώστρα και αξιοποιεί τον κατακόρυφο χώρο του δωματίου, επιτρέποντας στον αέρα να κυκλοφορεί καλύτερα στο εσωτερικό των ρούχων για ταχύτερο στέγνωμα.

Ένα σεντόνι πάνω από την απλώστρα δημιουργεί ένα «θερμικό σκέπαστρο» που παγιδεύει τη θερμότητα, επιταχύνοντας το στέγνωμα. Η μέθοδος απαιτεί πηγή θέρμανσης σε απόσταση ασφαλείας και καλό αερισμό του χώρου για την αποφυγή υγρασίας.

Τα μανταλάκια επιτρέπουν το κρέμασμα βαριών ρούχων, όπως τζιν, από μία μόνο μπάρα, εξοικονομώντας χώρο. Ειδικές κρεμάστρες με πολλαπλά μανταλάκια είναι ιδανικές για τη συγκέντρωση μικροαντικειμένων, όπως οι κάλτσες, απελευθερώνοντας την απλώστρα.

Η σωστή κατανομή των ρούχων, εναλλάσσοντας βαριά με ελαφριά και αφήνοντας κενά μεταξύ τους, είναι κρίσιμη. Η υπερφόρτωση εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα, καθυστερεί το στέγνωμα και μπορεί να προκαλέσει άσχημες μυρωδιές.

Με τις απλώστρες να γεμίζουν καθημερινά και τα νέα πλυντήρια να διαδέχονται το ένα το άλλο, η εύρεση επιπλέον χώρου για την απλωμένη μπουγάδα γίνεται συχνά πραγματική πρόκληση.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα έξυπνα και πρακτικά κόλπα που μπορούν να βοηθήσουν τα ρούχα να στεγνώνουν ταχύτερα, αξιοποιώντας καλύτερα τον διαθέσιμο χώρο και βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αέρα γύρω τους.

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Ακολουθούν πέντε τρόποι που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή φροντίδα των ρούχων.

1. Αξιοποιήστε τις κρεμάστρες για περισσότερο χώρο

Οι κρεμάστρες δεν είναι χρήσιμες μόνο για την οργάνωση της ντουλάπας, αλλά μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα πρακτικές και στο στέγνωμα των ρούχων. Μπλούζες, φανελάκια και T-shirts μπορούν να κρεμαστούν απευθείας σε πλαστικές κρεμάστρες και στη συνέχεια να τοποθετηθούν στις άκρες της απλώστρας ή σε ειδικά άγκιστρα, εφόσον υπάρχουν.

Οι χοντρές πλαστικές κρεμάστρες αποτελούν καλύτερη επιλογή, καθώς κρατούν τα ρούχα ανοιχτά, επιτρέποντας στον αέρα να κυκλοφορεί στο εσωτερικό τους, χωρίς να απορροφούν την υγρασία. Με αυτόν τον τρόπο απελευθερώνονται αρκετές μπάρες της απλώστρας, ενώ αξιοποιείται και ο κατακόρυφος χώρος του δωματίου.

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2. Δημιουργήστε ένα «θερμικό σκέπαστρο» με ένα σεντόνι

Ένα απλό σεντόνι μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία στεγνώματος, δημιουργώντας ένα είδος σκηνής πάνω από την απλώστρα, μέσα στην οποία συγκρατείται και κυκλοφορεί ο θερμός αέρας. Για να λειτουργήσει σωστά αυτή η μέθοδος, χρειάζεται να υπάρχει κάποια πηγή θέρμανσης στον χώρο, όπως ένα φορητό θερμαντικό σώμα, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων από την απλώστρα. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί θερμαινόμενη απλώστρα.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να μην καλυφθεί εντελώς η κατασκευή. Πρέπει να παραμένει ένα άνοιγμα χαμηλά, ώστε να διαφεύγει η υγρασία και να εξασφαλίζεται η απαραίτητη κυκλοφορία του αέρα.

Παράλληλα, απαιτείται τακτικός αερισμός του δωματίου, καθώς τα ρούχα απελευθερώνουν σημαντικές ποσότητες υγρασίας κατά το στέγνωμα. Ένας αφυγραντήρας μπορεί επίσης να βοηθήσει στον περιορισμό της υγρασίας, χωρίς να χρειάζεται να χάνεται η θερμότητα του χώρου.

3. Χρησιμοποιήστε μανταλάκια για να κρεμάσετε περισσότερα ρούχα

Τα μανταλάκια μπορούν να αξιοποιηθούν και στο εσωτερικό του σπιτιού, προσφέροντας επιπλέον λύσεις για την εξοικονόμηση χώρου. Για παράδειγμα, αντί να απλώσετε ένα τζιν παντελόνι πάνω σε τρεις ή τέσσερις μπάρες, μπορείτε να το κρεμάσετε από μία, χρησιμοποιώντας ανθεκτικά μανταλάκια. Προτιμήστε μεγάλα και γερά μανταλάκια, με αντιολισθητική επένδυση από καουτσούκ, ώστε να συγκρατούν τα ρούχα χωρίς να γλιστρούν ή να αφήνουν έντονα σημάδια.

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Μια ακόμη πρακτική λύση είναι οι ειδικές κρεμάστρες με πολλαπλά μανταλάκια, οι οποίες είναι ιδανικές για κάλτσες, μικρές πετσέτες, πανάκια και άλλα μικρά αντικείμενα. Έτσι, συγκεντρώνετε πολλά μικρά ρούχα σε ένα σημείο, αφήνοντας ελεύθερο χώρο στην απλώστρα.

4. Μην τοποθετείτε όλα τα βαριά ρούχα μαζί

Ένα συνηθισμένο λάθος είναι να οργανώνουμε την απλώστρα ανάλογα με το είδος των ρούχων, τοποθετώντας για παράδειγμα όλα τα τζιν ή τα χοντρά πουλόβερ στην ίδια πλευρά. Αυτή η πρακτική, όμως, δυσκολεύει την κυκλοφορία του αέρα και μπορεί να επιβραδύνει σημαντικά το στέγνωμα. Επιπλέον, το μεγάλο βάρος σε ένα συγκεκριμένο σημείο ενδέχεται να προκαλέσει κάμψη ή φθορά στην απλώστρα.

Καλύτερα είναι να εναλλάσσετε τα ρούχα ανάλογα με το μέγεθος και το βάρος τους. Μια λεπτή μπλούζα ή μια πετσέτα κουζίνας μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα σε δύο χοντρά πουλόβερ, δημιουργώντας περισσότερο χώρο για την κυκλοφορία του αέρα.

Γενικά, τα μικρότερα και ελαφρύτερα ρούχα είναι προτιμότερο να τοποθετούνται στο κέντρο της απλώστρας, ενώ τα μεγαλύτερα και μακρύτερα στα άκρα. Επίσης, είναι σημαντικό να κατανέμεται ομοιόμορφα το βάρος και στις δύο πλευρές.

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5. Αφήστε κενά ανάμεσα στα ρούχα και μην γεμίζετε όλες τις μπάρες

Μπορεί να φαίνεται ότι αξιοποιείτε καλύτερα την απλώστρα όταν γεμίζετε κάθε διαθέσιμη μπάρα, στην πραγματικότητα όμως η υπερφόρτωση έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Όταν τα ρούχα είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, η κυκλοφορία του αέρα περιορίζεται, με αποτέλεσμα να παραμένουν υγρά για περισσότερη ώρα. Αυτό μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη βακτηρίων και την εμφάνιση δυσάρεστων οσμών μούχλας, αναγκάζοντάς σας ενδεχομένως να βάλετε ξανά τα ρούχα στο πλυντήριο.

Η καλύτερη λύση είναι να αφήνετε κενές μπάρες ανάμεσα στα πιο ογκώδη ρούχα, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός. Επιπλέον, ρούχα μεγαλύτερα από τα εσώρουχα, όπως μπλούζες και παντελόνια, καλό είναι να απλώνονται πάνω σε δύο ή περισσότερες μπάρες, ώστε να παραμένουν ανοιχτά και να στεγνώνουν πιο αποτελεσματικά.