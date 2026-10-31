Στέγνωμα ρούχων σε εξωτερικό χώρο με παγετό; Κι όμως, γίνεται - iefimerida.gr

Το στέγνωμα των ρούχων τον χειμώνα αποτελεί συχνά πρόκληση, καθώς το κρύο και η υγρασία δυσκολεύουν τη διαδικασία. Πολλοί επιλέγουν να μεταφέρουν την απλώστρα στο εσωτερικό του σπιτιού, χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να αυξήσει σημαντικά την υγρασία και τον κίνδυνο εμφάνισης μούχλας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το homeandsmart.de υπάρχει μια λύση: Με βάση γερμανικούς φορείς προστασίας καταναλωτών και περιβάλλοντος, τα ρούχα μπορούν να στεγνώσουν σε εξωτερικό χώρο ακόμη και όταν επικρατεί παγετός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί δεν πρέπει να απλώνετε τα ρούχα μέσα στο σπίτι

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Γερμανίας (UBA) συνιστά να αποφεύγεται το στέγνωμα των ρούχων μέσα στο σπίτι. Σύμφωνα με το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών της Κάτω Σαξονίας στη Γερμανία, σε ένα νοικοκυριό τεσσάρων ατόμων παράγονται καθημερινά περίπου 12 λίτρα υγρασίας με τη μορφή υδρατμών.

Το στέγνωμα των ρούχων, όπως και το μαγείρεμα ή το ντους, επιβαρύνει περαιτέρω την ατμόσφαιρα του σπιτιού. Όταν η υγρασία δεν απομακρύνεται επαρκώς, μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη μούχλας.

Μάλιστα, όταν η σχετική υγρασία σε έναν τοίχο παραμένει πάνω από 80% για περισσότερες από δύο εβδομάδες, ο κίνδυνος εμφάνισής της είναι ιδιαίτερα μεγάλος.

Μπορείτε να στεγνώνετε τα ρούχα έξω ακόμη και με μηδενικές θερμοκρασίες

Όπως επισημαίνει το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών της Κάτω Σαξονίας στη Γερμανία, το άπλωμα των ρούχων σε εξωτερικό χώρο είναι εφικτό ακόμη και όταν έχει παγετό.

Την ίδια πρακτική προτείνει και η UBA, υπογραμμίζοντας ότι η απλώστρα και το σχοινί αποτελούν τις πιο ενεργειακά αποδοτικές μεθόδους στεγνώματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εάν δεν διαθέτετε μπαλκόνι ή κήπο, μπορείτε να επιλέξετε έναν μη θερμαινόμενο χώρο με καλό αερισμό.

Πώς να αερίζετε σωστά όταν στεγνώνετε ρούχα μέσα

Εάν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και πρέπει να χρησιμοποιήσετε εσωτερική απλώστρα, ο σωστός αερισμός είναι απαραίτητος.

Η UBA συνιστά να ανοίγετε διάπλατα τα παράθυρα για 5 έως 10 λεπτά. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, προτείνει γενικά δύο έως τρεις σύντομους αερισμούς ημερησίως, διάρκειας περίπου πέντε λεπτών ανά δωμάτιο.

Εάν υπάρχουν παράθυρα σε απέναντι πλευρές, ο ταυτόχρονος αερισμός διευκολύνει την ανανέωση του αέρα. Αντίθετα, η συνεχής ανάκλιση των παραθύρων αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας, ανεβάζει το κόστος θέρμανσης και ψύχει τους τοίχους.

Παράλληλα, καλό είναι να διατηρείτε απόσταση 5 έως 10 εκατοστών ανάμεσα στα έπιπλα και τους κρύους εξωτερικούς τοίχους.

Ποια είναι η ιδανική υγρασία στο σπίτι

Ένα όργανο μέτρησης της υγρασίας μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τι συμβαίνει στους εσωτερικούς χώρους σας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η UBA προτείνει ως επιθυμητό επίπεδο το 40%-60%, ενώ το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών της Κάτω Σαξονίας στη Γερμανία δίνει διαφορετικές ενδεικτικές τιμές ανά εποχή:

Χειμώνας: 30%-45%.

Καλοκαίρι: 45%-65%.

Εάν η υγρασία αυξάνεται σημαντικά όταν απλώνετε ρούχα, χρειάζεται συχνότερος αερισμός.

Το σωστό στύψιμο μειώνει τον χρόνο στεγνώματος

Ένας ακόμη τρόπος περιορισμού της υγρασίας είναι να αφαιρείτε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό από τα ρούχα πριν τα απλώσετε.

Σύμφωνα με την UBA, η απομάκρυνση του νερού μέσω του στυψίματος απαιτεί έως και 100 φορές λιγότερη ενέργεια από την απομάκρυνσή του με θερμότητα. Για τον λόγο αυτό, κατά την αγορά πλυντηρίου προτείνεται να εξετάζετε μοντέλα με ταχύτητα στυψίματος μεγαλύτερη από 1.400 στροφές ανά λεπτό.

Στεγνωτήριο ή αφυγραντήρας;

Εάν το άπλωμα έξω δεν είναι εφικτό, μια εναλλακτική είναι το στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας. Σύμφωνα με την UBA, καταναλώνει περίπου 73-97 kWh ανά 100 κύκλους, ενώ τα παλαιότερα στεγνωτήρια χωρίς αντλία θερμότητας φτάνουν περίπου τις 340 kWh.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με περίπου 160 κύκλους ετησίως και τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 0,30-0,36 ευρώ ανά kWh, το ετήσιο κόστος μπορεί να κυμαίνεται από 40 έως 200 ευρώ, ανάλογα με την ενεργειακή απόδοση της συσκευής.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αφυγραντήρα, ο οποίος απομακρύνει την υγρασία από τον αέρα. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν ειδική λειτουργία για το στέγνωμα των ρούχων.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το στέγνωμα σε εξωτερικό χώρο παραμένει η πιο οικονομική επιλογή, ακόμη και τον χειμώνα. Εάν αναγκαστείτε να απλώσετε τα ρούχα μέσα στο σπίτι, ο σωστός αερισμός και ο έλεγχος της υγρασίας είναι απαραίτητα για να αποφύγετε τη μούχλα και την επιβάρυνση της κατοικίας.