Τη δική του οπτική για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κατέθεσε ο Στέφανος Τραχανάς, επισημαίνοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η εμπορευματοποίηση του wellness.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, επισημαίνεται πως η ευεξία (wellness) μετατράπηκε σε μάρκετινγκ, καθώς οι σοβαροί επαγγελματίες δεν διαχώρισαν τη θέση τους από όσους εκμεταλλεύονται εμπορικά τον χώρο.

Ο θάνατος του καλλιτέχνη λειτούργησε ως μια «ανεκτίμητη υπηρεσία» επισήμανε ο Στέφανος Τραχανάς, καθώς για πρώτη φορά άνοιξε η δημόσια συζήτηση για τα κρυφά προβλήματα και τους «σκελετούς» που υπάρχουν στον τομέα της εναλλακτικής ευεξίας.

Ο Τύπος και τα μέσα ενημέρωσης έκαναν καλή δουλειά στην αποκάλυψη του συστήματος, ενώ πλέον οι ιατρικοί σύλλογοι καλούνται να αναλάβουν τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για τη ρύθμιση του χώρου.

Προτείνεται η δημιουργία ακαδημαϊκής ειδικότητας ώστε να ξεχωρίζει η επιστημονική γνώση από τους influencers, οι οποίοι στην Αμερική έχουν φτάσει να γίνονται σύμβουλοι ακόμη και του υπουργού Υγείας.

Ο επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης τόνισε πως όσοι ασχολούνται πραγματικά με το κομμάτι της ευεξίας όφειλαν να προστατεύσουν τον χώρο τους από εκείνους που το μετέτρεψαν σε μάρκετινγκ.

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Παράλληλα, ο Στέφανος Τραχανάς αναφέρθηκε και στον ρόλο των μέσων ενημέρωσης στην ανάδειξη του όλου ζητήματος με αφορμή τον αδόκητο θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Η συζήτηση που άνοιξε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε ο Στέφανος Τραχανάς, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε γύρω από τις πρακτικές του wellness.

Αρχικά, ο επίτιμος διδάκτωρ ανέφερε: «Το wellness, κατ’ αρχάς, απευθύνεται σε ένα πραγματικό πρόβλημα. Πριν πάμε στον γιατρό, καλό δεν είναι να φροντίζουμε προληπτικά την υγεία μας; Σαν φιλοσοφία σωστό είναι, αλλά νομίζω από κάποιο σημείο και μετά έγινε μάρκετινγκ. Όπου υπάρχει ''ψωμί'', να το πω εντός εισαγωγικών, οι έμποροι θα διεισδύσουν και οι σοβαροί άνθρωποι που ασχολούνται με το wellness δεν έκαναν ό,τι όφειλαν ώστε να διαχωρίσουν τη σοβαρή πλευρά της ευεξίας από τους εκμεταλλευτές της».

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«Ο Τύπος και όλα τα μέσα έκαναν καλή δουλειά»

Ο Στέφανος Τραχανάς υπογράμμισε την ανάγκη παρέμβασης της επιστημονικής κοινότητας, ενώ στάθηκε και στον ρόλο των μέσων ενημέρωσης στην ανάδειξη του ζητήματος: «Και από την περίπτωση, δυστυχώς, του Μαζωνάκη, που ίσως με το θάνατό του πρόσφερε μια ανεκτίμητη υπηρεσία. Για πρώτη φορά ανοίξαμε την ντουλάπα και είδαμε τι σκελετούς έχει μέσα. Και ο Τύπος και όλα τα μέσα έκαναν καλή δουλειά σε αυτή την περίπτωση. Εξέθεσαν έτσι όλο αυτό το σύστημα και ελπίζω και οι ιατρικοί σύλλογοι να πάρουν τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται».

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην περίπτωση συμβούλων του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ: «Ακόμα και τμήματα Ιατρικής, αν είναι, να υπάρξει αντίστοιχη ειδικότητα ή μαθήματα, ώστε να ξέρουμε τι έχει μια ακαδημαϊκή ποιότητα και τι είναι αντικείμενο διαφόρων influencers. Στην Αμερική έχουν ανακηρυχθεί ειδικοί στο wellness διάφοροι influencers και πολλοί από αυτούς, ενδεχομένως να έχετε ακούσει, είναι σύμβουλοι του Κένεντι, του υπουργού Υγείας».

