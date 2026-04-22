Στέφανος Ληναίος: Το συγκινητικό «αντίο» του Τάσου Ιορδανίδη - «Το 2020 μαζί με την Έλλη Φωτίου με έσωσαν» - iefimerida.gr

Ο Στέφανος Ληναίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών και ο Τάσος Ιορδανίδης θέλησε να τον αποχαιρετήσει μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Ο ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία με τον Στέφανο Ληναίο και τη σύζυγό του Έλλη Φωτίου, συνοδεύοντάς τη με ένα μακροσκελές κείμενο, στο οποίο τόνιζε πως οι δυο τους τον έσωσαν το 2020.

Στέφανος Ληναίος: «Μου δίνεις τα χρόνια σου, να πάρω τα δικά σου;»

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Τάσος Ιορδανίδης έγραψε:

«-Τάσο μου…

-Κύριε Στέφανε! Την καλημέρα μου! Όλα καλά;

-Όλα καλά, όλα ανθηρά! Μόνο ένα πράγμα θέλω να σου ζητήσω…

-Πείτε μου, ό,τι θέλετε!

-Αλλάζουμε θέσεις ρε κερατά; Μου δίνεις τα χρόνια σου, να πάρω τα δικά σου;

-Σωπάτε καλέ, εσείς πιο νέος είστε από μένα…

-Έχω την Έλλη δίπλα μου, γι’αυτό. Είμαι πολύ τυχερός Τάσο μου. Αυτό το πλασματάκι που γνώρισα τότε -ένα πλασματάκι- έγινε αυτή η γυναίκα που έγινε!

Ακολουθούσε συζήτηση εφ´ όλης της ύλης!

Ιστορία, πολιτική, θέατρο οι βασικοί άξονες.

Ο αποχαιρετισμός ίδιος πάντα…

- Τη Θάλεια και τα μάτια σου!

-Μην αγχώνεστε, εννοείται!

-Ακούς τι σου λέω! Τη Θάλεια και τα μάτια σου! Εγώ, αν δεν ήταν η Έλλη, δε θα ήμουν εδώ!

Το 2020,ο Στέφανος Ληναίος και η κυρία Έλλη Φωτίου, με έσωσαν. Σα δύο φύλακες άγγελοι!

Δύο άγγελοι που έγιναν οικογένειά μου-μας.

Ευγνώμων-ες!

Μαργαρίτα μου, Αλέξη μου, Στέφανε jr, κυρία Έλλη, είμαστε εδώ για πάντα!

Κύριε Στέφανε…

Μην αγχώνεστε, εννοείται!

Τα φιλιά μας, την αγάπη μας!».

«Είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ με όλα τα γράμματα κεφαλαία» ﻿

O Τάσος Ιορδανίδης παλαιότερα στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» είχε αποκαλύψει πως οι δυο τους τον έσωσαν μέσα από τη συνεργασία τους στο Θέατρο Άλφα: «Οι άνθρωποι αυτοί έχουν λειτουργήσει αυτό το θέατρο από το 1970 με πολύ κόπο. Είναι δύο πολύ, πολύ σεμνοί άνθρωποι. Δύο άνθρωποι που έχουν καταθέσει καλλιτεχνικό, πολιτιστικό, πολιτικό έργο. Είναι σεμνοί, ουσιαστικοί, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που έχουμε στον νου μας ως σταρ, είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Το δώρο που μας έκαναν εμάς, όχι που ήρθαν μόνο, αλλά και με τη συνεργασία μας στο "Θέατρο Άλφα Ληναίος - Φωτίου" είναι ανεκτίμητο. Και όταν τους είδα μετά από τόσα χρόνια, να μπορούν να μπαίνουν στο θέατρο και να παίρνουν την απόφαση και να έρχονται να παρακολουθήσον την παράσταση, είναι και λίγο στο μυαλό ότι ήταν ζευγάρι...», ανέφερε συγκινημένος.

