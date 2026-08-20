Η Στεφανία Γουλιώτη σε θεματικό πάρκο στη Γερμανία: «Με την Ελλάδα να έχει την τιμητική της» - iefimerida.gr

Έναν διαφορετικό προορισμό επέλεξε η Στεφανία Γουλιώτη μέσα στο καλοκαίρι προκειμένου να συνεχίσει τις διακοπές της παραμένοντας ωστόσο εντός της Ευρώπης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ηθοποιός Στεφανία Γουλιώτη, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών διακοπών της στη Γερμανία, επισκέφθηκε το θεματικό πάρκο Europa Park. Κατά την παραμονή της εκεί, μοιράστηκε με το κοινό της την εμπειρία της, δηλώνοντας πως ένιωσε ξανά παιδί.

Μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε ευδιάθετα στιγμιότυπα από την επίσκεψή της. Στις φωτογραφίες πόζαρε χαμογελαστή σε διάφορα σημεία του πάρκου, το οποίο είναι αφιερωμένο στις χώρες της Ευρώπης.

Η Στεφανία Γουλιώτη χαρακτήρισε την εμπειρία της ως ένα ταξίδι σε «μαγικούς κόσμους». Η επίσκεψη στο πάρκο της προκάλεσε την έντονη αίσθηση ότι ο χρόνος σταμάτησε στην ηλικία των οκτώ ετών, ξυπνώντας παιδικές αναμνήσεις.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, τόνισε την ανεμελιά και την αίσθηση ότι ο χρόνος σταμάτησε. Επισήμανε επίσης ότι οι θεματικές ενότητες του πάρκου είναι χωρισμένες στις χώρες της Ευρώπης, με την Ελλάδα να έχει την τιμητική της.

Έχοντας βρεθεί πριν από μερικές μέρες στην Ολλανδία, η ηθοποιός αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι σε μία ακόμη ευρωπαϊκή χώρα και συγκεκριμένα τη Γερμανία.

Ένα από τα μέρη που επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί ήταν το Europa Park, όπου όπως ανέφερε ένιωσε και πάλι παιδί.

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Στεφανία Γουλιώτη: «Μαγικοί κόσμοι»

Σε στιγμιότυπα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πόζαρε ευδιάθετη και χαμογελαστή σε διάφορα σημεία του θεματικού πάρκου που είναι αφιερωμένο σε χώρες της Ευρώπης.

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Η εμπειρία αυτή σε «μαγικούς κόσμους», όπως έγραψε η ηθοποιός, την έκανε να νιώσει ότι ο χρόνος σταμάτησε όταν ήταν 8 ετών.

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«Η ανεμελιά και η αίσθηση ότι ο χρόνος σταμάτησε»

Περιγράφοντας την επίσκεψή της στο Europa Park, η Στεφανία Γουλιώτη σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα: «Φύγαμε σήμερα για Europa Park και Rulantica στη Γερμανία! Δεν θα πω για το πόσο παιδιά χρειάζεται να συνεχίσουμε να νιώθουμε αλλά ναιαιαιαιαι! Η ανεμελιά και η αίσθηση ότι ο χρόνος σταμάτησε όταν ήσουν 8 κυριάρχησαν! Μαγικοί κόσμοι, χωρισμένοι στις χώρες της Ευρώπης με την Ελλάδα να έχει την τιμητική της».

