 Η Στεφανία Γουλιώτη ξετρελάθηκε με το Άμστερνταμ: Έκανε SUP στα κανάλια, όσα την εντυπωσίασαν - iefimerida.gr
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Η Στεφανία Γουλιώτη ξετρελάθηκε με το Άμστερνταμ: Έκανε SUP στα κανάλια, όσα την εντυπωσίασαν

Η Στεφανία Γουλιώτη κάνει SUP στα κανάλια του Άμστερνταμ
Η Στεφανία Γουλιώτη κάνει SUP στα κανάλια του Άμστερνταμ / Φωτογραφία: Instagram/stefaniagoulioti
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Άμστερνταμ, μοιράστηκε η Στεφανία Γουλιώτη.

Η γνωστή ηθοποιός μετά τις διακοπές στην Τήνο, επισκέφθηκε τη χώρα της τουλίπας και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, με την πολυχρωμία, την ησυχία, την αρμονία και τα πάρκα. Παράλληλα, χαρακτήρισε μοναδική εμπειρία το SUP στα κανάλια της ολλανδικής πρωτεύουσας.

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Η Στεφανία Γουλιώτη αποθέωσε την πολυχρωμία του Άμστερνταμ
Η Στεφανία Γουλιώτη αποθέωσε την πολυχρωμία του Άμστερνταμ
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Η ανάρτηση της Στεφανίας Γουλιώτη για το ταξίδι της στο Άμστερνταμ

«Τι ταξίδι ήταν αυτό! “Είμαι” ακόμα εκεί, ακόμα κι αν είμαι αλλού! Πολυχρωμία, ησυχία, αρμονία, πάρκα, ποδήλατα, αισθητική, μια ιδανική πολιτεία που νιώθεις να σέβεται τη δημιουργικότητά σου! Ολλανδία δεν είναι μόνο το Άμστερνταμ, έχει πολλές παραμυθένιες εξορμήσεις που μπορείς να κάνεις. Πολλές απ’ αυτές, μόνο με ποδήλατο! Μοναδική εμπειρία το SUP στα κανάλια! Πάμε στα επόμενα, stay tuned!» έγραψε στην ανάρτησή της.

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