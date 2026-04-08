Ο Σταύρος Ξαρχάκος έφτιαξε νέο τραγούδι σε συνεργασία με τον 9χρονο γιο του - iefimerida.gr

Το νέο τραγούδι του σπουδαίου συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου αποτελεί μια υπέροχη σύμπραξή του με τον 9χρονο γιο του, Σταύρο.

Μια γλυκιά και συγκινητική συνεργασία του κορυφαίου συνθέτη με το γιο του είχε ως αποτέλεσμα «Το ταξίδι για το Σάντα Φε». Πρόκειται για ένα τραγούδι, όπου η ώριμη ηλικία του σπουδαίου μαέστρου συναντά την παιδικότητα του Σταύρου Ξαρχάκου τζούνιορ. Να σημειωθεί ότι η μελωδία του κουπλέ ανήκει στον μπαμπά Σταύρο και το ρεφρέν δημιουργήθηκε από τον γιο, Σταύρο τζούνιορ.

Η συμβολή της μαμάς, Ηρώς Σαΐα

Να σημειωθεί ότι καθοριστική για τη «γέννηση» του τραγουδιού και τη σύμπραξη μπαμπά και γιου ήταν η συμβολή της μαμάς του μικρού και της κόρης τους, Μαρίας-Ιζόλδης, Ηρώς Σαΐα. Ένα απόγευμα, ακούγοντας η Ηρώ μια παλαιότερη μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου από το έργο «Μοναστηράκι και Τετράγωνο», θυμήθηκε τη μικρή σύνθεση του γιου τους. Μαζί με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη, λοιπόν, αποφάσισαν να ενώσουν τα δύο μουσικά κομμάτια και από εκείνη τη στιγμή, δημιουργήθηκε ο πυρήνας του νέου τραγουδιού «Το Ταξίδι για το Σάντα Φε».

Ο Νεοκλής Νεοφυτίδης με τον Σταύρο Ξαρχάκο τζούνιορ

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεργασία με τον κιθαρίστα Μπομπ Κατσιώνη, ο οποίος αποφάσισε να διασκευάσει το «Ένα Πρωινό» του Σταύρου Ξαρχάκου με τη δική του ροκ αισθητική. Το βίντεο έφτασε στον ίδιο το συνθέτη και όλα πήραν πλέον τον δρόμο τους. Από την άλλη, οι στίχοι της Ρόζας Θεοτόκη δίνουν στο τραγούδι μια ποιητική διάσταση, ενώ η ενορχήστρωση, αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, δημιουργεί ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα, το οποίο ολοκληρώνεται με την Ηρώ Σαΐα και τον Μπάμπη Στόκα να ερμηνεύουν μοναδικά το «Ταξίδι για το Σάντα Φε».