 Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Τα δίδυμα παιδιά τους έγιναν 10 ετών -Η τρυφερή ανάρτηση - iefimerida.gr
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Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Τα δίδυμα παιδιά τους έγιναν 10 ετών -Η τρυφερή ανάρτηση

Ηρώ Σαΐα, Σταύρος Ξαρχάκος
Ηρώ Σαΐα και Σταύρος Ξαρχάκος © NDP Photo
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα, Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, για τον Σταύρο Ξαρχάκο και την Ηρώ Σαΐα, καθώς τα δίδυμα παιδιά τους γιορτάζουν τα 10α γενέθλιά τους.

Με αυτή την αφορμή, η τραγουδίστρια μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες και ένα συγκινητικό μήνυμα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έκανε μια αναδρομή στις οικογενειακές στιγμές της τελευταίας δεκαετίας, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη που αισθάνεται για τα παιδιά της.

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Η ανάρτηση:

«1/11/2016-1/11/2026. Η πιο όμορφη δεκαετία της ζωής μας ❤️ (Πότε πέρασαν δέκα χρόνια;) Πολύτιμα παιδάκια μας, σας λατρεύουμε. Είμαστε τυχεροί που είμαστε γονείς σας. Χρόνια πολλά, καλά και ευτυχισμένα», έγραψε χαρακτηριστικά.

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