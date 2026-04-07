Στάθης Μαντζώρος: Πώς είναι η κατάσταση του ηθοποιού 10 μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο - iefimerida.gr

Ο Στάθης Μαντζώρος, που αγαπήθηκε από τους τηλεθεατές ως ο καφετζής «Παντελής» στη σειρά «Σασμός», δίνει μάχη μετά το σοβαρό εγκεφαλικό πριν από δέκα μήνες.

Το πρωί της Μεγάλης Τρίτης, ο συνάδελφός του και πολύ καλός του φίλος Μιχάλης Αεράκης μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» για την κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου, ο οποίος νοσηλεύεται όλο αυτόν τον καιρό.

Μιχάλης Αεράκης: «Τραβάει τον δικό του Γολγοθά»

Συγκινημένος ο Μιχάλης Αεράκης, μίλησε για τη γνωριμία τους και για τον Γολγοθά που περνάει ο «ακριβός» του φίλος: «Είναι ένας ακριβός μου φίλος. Γνωριστήκαμε στον “Σασμό”, ο Παντελής του “Σασμού”. Τον αγαπήσαμε όλοι γιατί άξιζε αυτής της αγάπης. Ένα υπέροχο πλάσμα, δοτικός, πολύ αγχώδης όμως. Κι έτσι ο Στάθης, τώρα και δέκα μήνες περίπου, τραβάει τον δικό του σταυρό, τον δικό του Γολγοθά. Εγώ πραγματικά εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να έρθει η Ανάσταση. Και σε αυτόν προσωπικά και στην οικογένειά του, η οποία είναι δίπλα του, όπως και αρκετοί συνάδελφοι που έχουμε βοηθήσει», εξομολογήθηκε.

Για να προσθέσει κάνοντας έκκληση σε όποιον μπορεί να προσφέρει: «Τα έξοδα είναι τεράστια, οπότε ο καθένας ό,τι μπορεί να προσφέρει, ας το προσφέρει. Η γυναίκα του είναι ένας βράχος. Σε καθημερινή βάση, τώρα και δέκα μήνες, δίπλα του στο προσκέφαλό του, στο νοσοκομείο που είναι. Τα παιδιά του, τα οποία έχουν πλήρη συνείδηση το τι συμβαίνει στον πατέρα τους».

«Υπάρχει μία βελτίωση, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία»

Καταλήγοντας, ο Μιχάλης Αεράκης τόνισε: «Θα μπορούσα να πω ότι η κατάστασή του είναι σταθερή αυτούς τους δέκα μήνες. Υπάρχει μία βελτίωση, σίγουρα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία» και πρόσθεσε: «Εύχομαι να ξεπεράσει γρήγορα αυτόν το Γολγοθά και να έρθει η πολυπόθητη Ανάσταση. Έχω πάει μέχρι τον προθάλαμο… Μπορούσα να τον δω, την τελευταία στιγμή έκανα πίσω. Φοβόμουνα τη συγκινησιακή φόρτιση, και στον Στάθη και σε μένα. Όμως το ‘χω πάρει απόφαση, θα τον δω. Θα του πω ότι τον αγαπώ πολύ… ότι δεν έχει φύγει από τη σκέψη μου… και θα του πω, με τα μάτια θα μιλήσουμε: “Άντε, ήρθε η ώρα να σηκωθείς, να ξαναβρεθούμε κάπου”».

Η επέμβαση και το μόσχευμα από το εξωτερικό

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο, ο πατέρας του ηθοποιού, ο Γιάννης Μαντζώρος, είχε μιλήσει στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για την επέμβαση στην οποία είχε προγραμματιστεί να υποβληθεί ο Στάθης Μαντζώρος. Συγκεκριμένα, είχε πει: «Ο Στάθης πάει καλύτερα και περιμένουμε μόσχευμα από το εξωτερικό για να χειρουργηθεί την επόμενη εβδομάδα. Είμαι αισιόδοξος, πάμε καλά, μιλάμε κάθε μέρα. Μου χαμογελάει».