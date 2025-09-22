Στάθης Αγγελόπουλος για το περιστατικό με την πρώην σύζυγό του: Άρχισε να ωρύεται και να με κάνει ρεζίλι - iefimerida.gr

Για το περιστατικό με την πρώην σύζυγό του μίλησε ο Στάθης Αγγελόπουλος, υποστηρίζοντας ότι δεν χειροδίκησε εναντίον της.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, Power Talk, ο γνωστός τραγουδιστής έκανε λόγο για έντονη λογομαχία που είχε με την Μαρία Κουτσαντώνη, η οποία έφερε τη σύλληψή του και τα δικαστήρια.

Ειδικότερα, τόνισε ότι η ίδια ήταν ιδιαίτερα νευρική, ενώ σημείωσε πως δεν τον άφησε να ελέγξει τα πράγματα που είχε πάρει από το σπίτι, όπου τη φιλοξενούσε.

«Ήταν πολύ νευρική και άρχισε να μου μιλάει απότομα και άσχημα. Μου έλεγε διάφορα. Της είπα ότι είναι στο δικό μου σπίτι και δεν γίνεται να μου μιλάει έτσι, ενώ τη φιλοξενούσα. Πάνω στη συζήτηση δημιουργήθηκε καυγάς. Της λέω "τι είναι αυτές οι κούτες, τι έχεις πάρει, αν έχεις πάρει κάτι, να πάμε να δω το αυτοκίνητο". Πήρε την Αστυνομία και έκατσε μπροστά στην πόρτα για να μην πάω στο αυτοκίνητό της να ελέγξω τι μπορεί να έχει πάρει. Άρχισε να ωρύεται και να με κάνει ρεζίλι στην πολυκατοικία που δεν έχω δώσει δικαίωμα ποτέ. Έφυγε ο γιος μου στο δωμάτιο και κάποια στιγμή ακούσαμε ένα… μπουμ. Χτύπησε στο ντουλάπι της. Δεν την χτύπησα ποτέ, δεν χειροδίκησα πάνω της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στάθης Αγγελόπουλος.

«Δεν φταίω εγώ όταν παίρνεις τη διατροφή και σε επτά μέρες δεν έχεις λεφτά»

Κλείνοντας, ο Στάθης Αγγελόπουλος αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη σχέση του με την πρώην σύζυγό του, ειδικά όσον αφορά τις διατροφές και την ανατροφή του παιδιού τους. Όπως είπε, πάντοτε υπήρχαν προβλήματα ανάμεσά τους.

«Γινόταν χαμός με το θέμα των διατροφών. Δεν φταίω εγώ όταν παίρνεις τη διατροφή και σε επτά μέρες δεν έχεις λεφτά. Δεν φταίω εγώ, αν δεν κάνεις καλό κουμάντο στη διαχείριση χρημάτων. Έχω περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, όταν ο γιος μας ήταν μικρός. Πήρε το παιδί μια νύχτα, χωρίς να ενημερώσει τον πατέρα, και πήγε στη Μυτιλήνη να μείνει», τόνισε κλείνοντας.

«Έγινε μια έντονη λογομαχία», υποστήριξε ο δικηγόρος του Στάθη Αγγελόπουλου

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του υποστήριξε πως η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή υποκρίνεται ότι ο Στάθης Αγγελόπουλος την έχει χτυπήσει, πράγμα που δεν ισχύει.

«Έγινε μια έντονη λογομαχία, του αποκλείει την έξοδο από το διαμέρισμα, ο κύριος Αγγελόπουλος ήθελε να ελέγξει αν είχε αφαιρέσει προσωπικά του αντικείμενα, εκεί γίνεται ένα φραστικό επεισόδιο. Καλεί την Αστυνομία και υποκρίνεται ότι την έχει χτυπήσει. Ο πραγματικός λόγος που κάλεσε την Αστυνομία ήταν για να λυθεί ενώπιον των Αστυνομικών υπαλλήλων η διαφορά που ανέκυψε», δήλωσε.