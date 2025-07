Σταρ με συλλογές έκπληξη: Από Barbie μέχρι ταριχευμένα ζώα -Όταν η εκκεντρικότητα γίνεται χόμπι - iefimerida.gr

Τι κοινό μπορεί να έχει ο Τζόνι Ντεπ με τη Ντέμι Μουρ και τον Τομ Χανκς πέρα από το ότι είναι ηθοποιοί; Η απάντηση είναι η αγάπη τους για αντικείμενα που για τον μέσο άνθρωπο ίσως φαντάζουν... υπερβολή ή ιδιοτροπία.

Οι αστέρες του Χόλιγουντ δεν συλλέγουν μόνο βραβεία, αλλά και τα πιο απίθανα πράγματα: από vintage γραφομηχανές μέχρι μαχαίρια και πορσελάνινες κούκλες.

Η συλλογή αντικειμένων είναι συχνά μια προσωπική πράξη αυτοέκφρασης - ακόμη και όταν φτάνει σε ακραία επίπεδα. Οι σταρ που βλέπουμε στην οθόνη έχουν πίσω από τη λάμψη τους μια καθημερινότητα γεμάτη πάθη, ιδιαιτερότητες και συναισθηματικές συνδέσεις με αντικείμενα που -για εκείνους -έχουν ξεχωριστή σημασία.

Το ενδιαφέρον τους συχνά ξεκινά ως προσωπικό χόμπι και εξελίσσεται σε εντυπωσιακές συλλογές που κρύβουν ιστορίες, αναμνήσεις ή απλώς έναν τρόπο να εκφράσουν την προσωπικότητά τους εκτός οθόνης.

Τζόνι Ντεπ: Η συλλογή από Barbie που έγινε viral

Ο διάσημος ηθοποιός αποκάλυψε ότι συλλέγει κούκλες Barbie, πολλές από τις οποίες είναι συλλεκτικές (π.χ. Marilyn Monroe, High School Musical). Ξεκίνησε παίζοντας με την κόρη του, Λίλι-Ρόουζ.

Τομ Χανκς: Ο βασιλιάς της γραφομηχανής

Με πάνω από 250 γραφομηχανές, ο Τομ Χανκς θεωρεί την πληκτρολόγηση σε αυτές «θεραπευτική». Έχει γράψει το βιβλίο Uncommon Type, μια συλλογή διηγημάτων με κοινό θέμα τις γραφομηχανές, και έχει δανείσει μέρος της συλλογής του για εκθέσεις, ενώ στέλνει ακόμη επιστολές με... δαχτυλογράφηση.

Αντζελίνα Τζολί: Μαχαίρια με ιστορία

Η Αντζελίνα Τζολί έχει συλλογή από παλιά και χειροποίητα μαχαίρια από όλο τον κόσμο. Έχει δηλώσει ότι την έλκει η ιστορική και πολιτισμική τους αξία, ενώ επισκέπτεται σχετικά καταστήματα με τα παιδιά της.

Πενέλοπε Κρουζ: Η γυναίκα με τις κρεμάστρες

Η Ισπανίδα σταρ συγκεντρώνει περισσότερες από 500 διαφορετικές κρεμάστρες ρούχων, αποκλείοντας όσες είναι μεταλλικές. Το χόμπι της ξεκίνησε τυχαία αλλά έχει εξελιχθεί σε αντικείμενο προσωπικής αισθητικής.

Νίκολας Κέιτζ: Ο μύθος των κόμικς

Ο Νίκολας Κέιτζ είναι φανατικός συλλέκτης σπάνιων κόμικς, μεταξύ των οποίων το περίφημο πρώτο τεύχος του Superman. Πρόκειται για το Action Comics No. 1 του 1938, την πρώτη εμφάνιση του Σούπερμαν, το οποίο πούλησε για πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια. Η συλλογή του θεωρείται μία από τις πιο ακριβές στον κόσμο του θεάματος.

Κουέντιν Ταραντίνο: Νοσταλγία στο τραπέζι

Ο σκηνοθέτης του Pulp Fiction διαθέτει συλλογή από vintage επιτραπέζια παιχνίδια, με έμφαση σε εκδόσεις βασισμένες σε σειρές και ταινίες των 70s και 80s, όπως The Dukes of Hazzard και The A-Team.

Ντέμι Μουρ: Πορσελάνινες φίλες

Η Ντέμι Μουρ κατέχει πάνω από 2.000 πορσελάνινες κούκλες, τις οποίες διατηρεί σε ειδικό χώρο και έχει ασφαλίσει για πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια. Η συλλογή της περιλαμβάνει σπάνιες και αντίκες κούκλες με γυάλινα μάτια και πραγματικά μαλλιά.

Αμάντα Σέιφριντ: Όταν η ταρίχευση γίνεται τέχνη

Η ηθοποιός από το Mamma Mia έχει παραδεχτεί ότι συλλέγει ταριχευμένα ζώα, θεωρώντας την ταρίχευση μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Η συλλογή της περιλαμβάνει μικρά θηλαστικά και πτηνά.