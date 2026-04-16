Πώς να σταματήσετε τα σεντόνια από το να μπλέκονται στο πλυντήριο για πάντα - iefimerida.gr

Το πως θα διαχειριστούμε τα μεγάλα σεντόνια αποτελεί πρόκληση, είτε πρόκειται για το δίπλωμα, είτε για το πλύσιμο, όπου καταλήγουν ένας μπερδεμένος κόμπος.



Το ξεμπέρδεμα των βρεγμένων σεντονιών που βγαίνουν από τον κάδο του πλυντηρίου, απαιτεί χρόνο και... μυϊκή δύναμη, ενώ αν τα μεταφέρετε έτσι στο στεγνωτήριο, το πρόβλημα απλώς θα επιδεινωθεί, καθυστερώντας σημαντικά το στέγνωμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, το μπέρδεμα των υφασμάτων εμποδίζει το σωστό ξέβγαλμα, αφήνοντας υπολείμματα απορρυπαντικού. Ευτυχώς, υπάρχει ένας απλός τρόπος να το αποφύγετε, και όλα ξεκινούν από τον τρόπο που τοποθετείτε τα σεντόνια μέσα στον κάδο.

Γιατί μπερδεύονται τα σεντόνια;

Ο τρόπος που γεμίζετε το πλυντήριο παίζει καθοριστικό ρόλο. Μπορεί να φαίνεται πιο εύκολο να πλύνετε πολλά σετ μαζί, αλλά το υπερβολικό γέμισμα αναγκάζει τα σεντόνια να συσπειρώνονται. Λόγω του μεγάλου μήκους και πλάτους τους, κατά την περιστροφή του κάδου τυλίγονται το ένα γύρω από το άλλο.

Πώς θα προλάβετε το «κόμπιασμα»

Το μυστικό είναι να δώσετε στα σεντόνια χώρο να κινηθούν ελεύθερα. Πριν τα βάλετε στο πλυντήριο, ξεχωρίστε τα και τινάξτε τα απαλά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάλογα με τον τύπο του πλυντηρίου:

Πλυντήριο άνω φόρτωσης: Προσθέστε τα σεντόνια ένα προς ένα, δημιουργώντας έναν χαλαρό σωρό γύρω από τον αναδευτήρα. Μην τα τυλίγετε σφιχτά γύρω του και μην τα πετάτε όλα μαζί σαν μια μάζα.

Πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτωσης: Τοποθετήστε τα ξεχωριστά σε χαλαρούς σωρούς. Για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος, θα πρέπει να μπορείτε να ακουμπήσετε με άνεση το πίσω μέρος του κάδου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρυθμίσεις και προγράμματα

Πολλά σύγχρονα πλυντήρια διαθέτουν ειδικό πρόγραμμα για «ογκώδη υφάσματα» ή ειδικά για σεντόνια. Αυτές οι ρυθμίσεις χρησιμοποιούν περισσότερο νερό και πιο ήπιες περιστροφές. Επίσης, οι χαμηλότερες στροφές στυψίματος βοηθούν στο να μην στρίβουν υπερβολικά τα υφάσματα.

Μικρότερα φορτία, καλύτερα αποτελέσματα

Μην προσθέτετε πετσέτες ή ρούχα στην ίδια πλύση με τα σεντόνια. Τα βαριά αντικείμενα ευνοούν το μπέρδεμα. Είναι προτιμότερο να πλένετε τα σεντόνια μόνα τους, ώστε να έχουν όλο τον απαραίτητο χώρο.

Χρήσιμα «gadgets»

Αν το πρόβλημα επιμένει, δοκιμάστε να βάλετε τα σεντόνια με λάστιχο μέσα σε μια μεγάλη διχτυωτή σακούλα πλυσίματος. Αυτό εμποδίζει τις μαξιλαροθήκες να «παγιδευτούν» στις γωνίες των σεντονιών. Στην αγορά υπάρχουν ακόμα και ειδικά κλιπ που κρατούν τις άκρες των σεντονιών σταθερές για να μην τυλίγονται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι να προσέξετε στο στεγνωτήριο

Τα μπερδεμένα σεντόνια αργούν να στεγνώσουν. Όταν μεταφέρετε τα βρεγμένα σεντόνια στο στεγνωτήριο:

Μην τα βάζετε σαν μια συμπαγή μπάλα.

Τινάξτε τα ένα-ένα για να «αναπνεύσουν».