Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια - Όταν ήταν σημαιοφόρος [εικόνα] - iefimerida.gr

Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μοιράστηκε μια φωτογραφία από τα μαθητικά της χρόνια.

Η γνωστή παρουσιάστρια ανάρτησε στα Insta stories της μια φωτογραφία από την εποχή που ήταν μαθήτρια και συγκεκριμένα από μια σχολική γιορτή.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σημαιοφόρος σε σχολική γιορτή

Σε αυτήν, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ποζάρει μαζί με συμμαθήτριές της φορώντας τα χαρακτηριστικά ρούχα της παρέλασης. Μάλιστα, η παρουσιάστρια φαίνεται πως είναι η σημαιοφόρος.

«Όταν μια ανάρτηση του σχολείου σου σε γυρνά στο παρελθόν!» έγραψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή πάνω στην εικόνα που δημοσίευσε μέσα από ένα Instagram story.

