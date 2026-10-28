 Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια - Όταν ήταν σημαιοφόρος [εικόνα] - iefimerida.gr
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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια - Όταν ήταν σημαιοφόρος [εικόνα]

Σταματίνα Τσιμτσιλή
Σταματίνα Τσιμτσιλή/ Φωτογραφία: Instagram/ @stam_tsimtsili
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μοιράστηκε μια φωτογραφία από τα μαθητικά της χρόνια.

Η γνωστή παρουσιάστρια ανάρτησε στα Insta stories της μια φωτογραφία από την εποχή που ήταν μαθήτρια και συγκεκριμένα από μια σχολική γιορτή.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σημαιοφόρος σε σχολική γιορτή

Σε αυτήν, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ποζάρει μαζί με συμμαθήτριές της φορώντας τα χαρακτηριστικά ρούχα της παρέλασης. Μάλιστα, η παρουσιάστρια φαίνεται πως είναι η σημαιοφόρος.

«Όταν μια ανάρτηση του σχολείου σου σε γυρνά στο παρελθόν!» έγραψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή πάνω στην εικόνα που δημοσίευσε μέσα από ένα Instagram story.

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