Σταματίνα Τσιμτσιλή για Γιώργο Μυλωνάκη: «Δίνει μια μάχη για τη ζωή του, η Τίνα είναι εκεί που πρέπει να είναι» - iefimerida.gr

Εκτός «Happy Day» βρίσκεται και σήμερα η Τίνα Μεσσαροπούλου, καθώς βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη.



Καλημερίζοντας τους τηλεθεατές σήμερα το πρωί η παρουσιάστρια της εκπομπής, Σταματίνα Τσιμτσιλή, θέλησε να ευχαριστήσει το κοινό για το ενδιαφέρον και τα μηνύματα αγάπης που έχει λάβει τόσο η Τίνα Μεσσαροπούλου όσο και όλη η ομάδα του «Happy Day».



«Ο Γιώργος Μυλωνάκης δίνει μια μάχη για τη ζωή του»

«Η Τίνα μας, όπως καταλαβαίνετε, ούτε σήμερα θα είναι μαζί μας. Είναι εκεί που πρέπει να είναι, στο πλευρό του άντρα της. Μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, μας ρωτάτε με αγάπη και ενδιαφέρον. Δίνει μια μάχη για τη ζωή του. Εμείς του ευχόμαστε να είναι σιδερένιος και σύντομα να ακούσουμε πολύ καλά νέα».



Σταθερή η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ότι είχε εγκεφαλικό ανεύρυσμα το οποίο αιμορράγησε.

Σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν, «η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

«Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρεται χαρακτηριστικά.