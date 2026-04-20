Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι ευχές για Μεσσαροπούλου και Μυλωνάκη-«Να προσευχηθούμε για τους ανθρώπους που αγαπάμε» - iefimerida.gr

Με ευχές ξεκίνησε την εκπομπή της τη Δευτέρα 20 Απριλίου η Σταματίνα Τσιμτσιλή, αναφερόμενη στον Γιώργο Μυλωνάκη και τη σύζυγό του Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην έναρξη της εκπομπής της «Happy Day» έστειλε έμμεσα τις ευχές της στον Γιώργο Μυλωνάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Καλημέρα παρεάκι μας αγαπημένο. Να μπορούσαμε να μπούμε στην οθόνη να σας κάνουμε μια αγκαλιά, να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε όλοι μαζί να είναι μια καλή εβδομάδα, με όμορφες ειδήσεις, με θετικές εξελίξεις για εσάς, για εμάς και για τους ανθρώπους που αγαπάμε και ο νοών νοείτω».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου εκτός «Happy Day»

Να σημειωθεί ότι η συνεργάτιδα της εκπομπής Τίνα Μεσσαροπούλου έλειπε και σήμερα, Δευτέρα 20 Απριλίου, από το πάνελ της εκπομπής «Happy Day», καθώς από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού».

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έπειτα από ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος την περασμένη Τετάρτη 15 Απριλίου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου ειδοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή και βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του. Από τις πρώτες που έσπευσαν στον «Ευαγγελισμό» να της συμπαρασταθούν ήταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με την οποία εκτός από συνεργάτιδες, είναι και πολύ καλές φίλες.