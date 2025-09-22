Σιλβέστερ Σταλόνε: «Θα ήθελα να επιστρέψω ως νεαρός Ράμπο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης» - iefimerida.gr

Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες έχουν περάσει από την πρώτη εμφάνιση του Σιλβέστερ Σταλόνε στον ρόλο του θρυλικού Τζον Ράμπο, αλλά ο ηθοποιός φαίνεται να μην έχει αποχωριστεί τον χαρακτήρα του.

Παρά το γεγονός ότι η τελευταία ταινία της σειράς, Rambo: Last Blood (2019), αποτέλεσε την επίσημη «αποχαιρετιστήρια» του Ράμπο, ο 79χρονος σταρ έχει άλλες προτάσεις για το μέλλον του αγαπημένου του ήρωα.

Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast Bingeworthy του The Playlist, ο Σταλόνε αποκάλυψε την επιθυμία του να επιστρέψει στην επιτυχία του franchise με ένα prequel. Αντί για μια συνέχεια της ιστορίας, ο ηθοποιός πρότεινε να δούμε τον Τζον Ράμπο σε νεαρή ηλικία, στα 18 του, κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. Για να το επιτύχει, ο ίδιος πρότεινε τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας de-aging — δηλαδή, της τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να «νέωνει» την εικόνα του ηθοποιού.

Ο Σταλόνε, αν και αποδέχεται την ηλικία του, θεωρεί ότι η τεχνολογία αυτή είναι αρκετά εξελιγμένη για να τον αποδώσει ξανά ως νεαρό Ράμπο, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά: «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αρκετά εξελιγμένη, ώστε να τον δείξει στη Σαϊγκόν, 18 ετών, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά την ίδια εικόνα. Οπότε δεν είναι και τόσο μεγάλο άλμα.»

Ωστόσο, παρά την πρόταση του ηθοποιού, η ιδέα δεν φαίνεται να προχώρησε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η επόμενη ταινία του Ράμπο, η οποία θα εστιάζει στην αρχή της καριέρας του ήρωα, θα έχει πρωταγωνιστή τον Νόα Σεντινέο, ο οποίος θα υποδυθεί τον νεαρό Ράμπο.

Η πρόκληση της «σκιάς» των εμβληματικών ρόλων

Ο Σταλόνε δεν κρύβει τη δυσκολία που έχει ένας ηθοποιός να αναλάβει έναν ρόλο που έχει ήδη ταυτιστεί με έναν άλλο καλλιτέχνη. Αναφερόμενος στην εμπειρία του με το ριμέικ του Get Carter (2000), ο ηθοποιός σημείωσε: «Είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά πρέπει να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, γιατί το πέρασα κι εγώ με το 'Get Carter'. Όλοι αγαπούν το πρωτότυπο, και πάντα πολεμάς αυτή την προκατάληψη.»

Είναι σαφές ότι ο Σταλόνε κατανοεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί που αναλαμβάνουν εμβληματικούς ρόλους, και πως οι συγκρίσεις με τα «αρχικά» πρόσωπα είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να αποφύγει.