Βίντεο και φωτό: Η επίσκεψη της Μαντόνα στα Μετέωρα –Έφτασε με ιδιωτικό ελικόπτερο, σε ποια μονή πήγε - iefimerida.gr

Μια σύντομη και διακριτική επίσκεψη στα Μετέωρα έκανε η Μαντόνα παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.



Η «βασίλισσα της ποπ», η οποία αυτές τις ημέρες κάνει τις διακοπές της στην Κέρκυρα, επισκέφθηκε τα Μετέωρα το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Αυγούστου, με ιδιωτικό ελικόπτερο από την εταιρεία visit meteora.



Όπως μπορεί να δει κανείς από τις φωτογραφίες, η Μαντόνα ήταν ντυμένη απλά, με μπεζ μακριά φούστα και λευκό πουκάμισο, ενώ στο κεφάλι της φορούσε ένα μπεζ μακρύ μαντίλι και γυαλιά ηλίου.



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Η Μαντόνα με την παρέα της στην είσοδο του προαύλιου του ναού

Σύμφωνα με το Trikalavoice, το ελικόπτερο που μετέφερε την ίδια και την παρέα της προσγειώθηκε στο γήπεδο της Περιστέρας και από εκεί οι επιβαίνοντες κατευθύνθηκαν προς την Ιερά Μονή Βαρλαάμ.



Στο Μοναστήρι την υποδέχτηκε ο Καθηγούμενος της Μονής, π. Βενέδικτος, ο οποίος τη συνόδευσε κατά την παραμονή της και την ξενάγησε στους χώρους του μοναστηριού. Η Μαντόνα είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την ιστορία της Μονής, τη μοναστική παράδοση των Μετεώρων και να δει από κοντά σημαντικά κειμήλια.



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Στην Κέρκυρα για τα γενέθλιά της η Μαντόνα

Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της, που είναι αύριο Κυριακή 16 Αυγούστου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Μαντόνα επέλεξε να διαμείνει σε πολυτελή βίλα στο βόρειο τμήμα του νησιού. Το συγκεκριμένο κατάλυμα φέρεται να διαθέτει ιδιωτική πρόσβαση στη θάλασσα, καθώς και μαρίνα όπου είναι αγκυροβολημένο yacht που χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις της και τις εξορμήσεις της στο Ιόνιο. Όπως αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα, η σταρ επιχείρησε να διατηρήσει χαμηλό προφίλ κατά την παραμονή της στο νησί.