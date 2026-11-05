Συγκινημένος ο Σπύρος Παπαδόπουλος, βραβεύτηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» - Ήταν ο αγαπημένος ηθοποιός του μικρού Ανδρέα - iefimerida.gr

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος βραβεύτηκε χθες με το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης του οργανισμού.

Το «Χαμόγελο» βράβευσε τον αγαπημένο ηθοποιό αναγνωρίζοντας τη διαρκή προσφορά και στήριξή του, καθώς ο Σπύρος Παπαδόπουλος ήταν ο αγαπημένος ηθοποιός του 10χρονου Ανδρέα Γιαννόπουλου, που έφυγε από τη ζωή πριν από 31 χρόνια.

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Το Χαμόγελο του Παιδιού βράβευσε τον Σπύρο Παπαδόπουλο - Το Χαμόγελο του Παιδιού Instagram

Μάλιστα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκε ένα ξεχωριστό βίντεο, στο οποίο ο Σπύρος Παπαδόπουλος διαβάζει ένα προσωπικό γράμμα προς τον μικρό Ανδρέα - σήμερα θα ήταν περίπου 40 ετών - εξιστορώντας του πώς το όνειρό του έγινε πραγματικότητα.

Η πρώτη συνάντηση με τον Ανδρέα στο καμαρίνι

Όπως μοιράστηκε ο ίδιος ο ηθοποιός, ο μικρός Ανδρέας τον είχε επισκεφθεί κάποτε στο καμαρίνι του για να του μιλήσει για το μεγάλο του όνειρο: τη δημιουργία ενός συλλόγου που θα φέρει το χαμόγελο σε όλα τα παιδιά.

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Ο Σπύρος Παπαδόπουλος περιέγραψε τη στιγμή που ο πατέρας του μικρού Ανδρέα και ιδρυτής του Χαμόγελου τον επισκέφθηκε στο καμαρίνι του θεάτρου, μεταφέροντάς του την τελευταία επιθυμία του παιδιού του, λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

«Μία ημέρα ηρθε ο Κώστας στο καμαρίνι και μου λέει "το παιδί μου φεύγει όπου να 'ναι και θέλει να σε γνωρίσει".... Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω, έχασα την ψυχραιμία μου. Φεύγοντας ο Ανδρέας, για εκεί που πήγε, άφησε αυτό το γράμμα, που έλεγε "ενωθείτε, κάντε κάτι για να χαμογελάνε τα παιδιά", και με αυτό το χαρτί έκανε τον πόνο του δύναμη ο Κώστας και έχει συμβεί αυτό το θαύμα» είπε συγκινημένος ο Σπύρος Παπαδόπουλος.

Παράλληλα, ο ηθοποιός δήλωσε βέβαιος πως από εκεί που βρίσκεται σήμερα ο Ανδρέας θα νιώθει περήφανος για το έργο, που συνεχίζει να μεγαλώνει.

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﻿«Να ‘ναι καλά ο μικρός Ανδρέας εκεί που είναι, θα ήταν τώρα στα 40 του έτη, φαντάζομαι ότι θα το βλέπει και θα είναι χαρούμενος και περήφανος», είπε χαρακτηριστικά.