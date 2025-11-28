Σπάνια οικογενειακή φωτογραφία των Ομπάμα με τις κόρες τους -Έχουν αλλάξει και οι 4 τους τρομερά - iefimerida.gr

Μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία μοιράστηκαν οι Ομπάμα με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών και εν μέσω φημών περί διαζυγίου αλλά και της μεγάλης απώλειας βάρους της Μισέλ Ομπάμα.



Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα δείχνουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι με τις κόρες τους Σάσα και Μαλία στην κοινή ανάρτηση που μοιράστηκαν στο Instagram την Πέμπτη.



Οι ευχές της οικογένειας Ομπάμα

«Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής προσφοράς, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποδώσουμε στις κοινότητες που μας έχουν προσφέρει τόσα πολλά. Από την οικογένειά μας στη δική σας, να έχετε μια υπέροχη Ημέρα των Ευχαριστιών!» έγραψε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα στη λεζάντα της φωτογραφίας, την οποία ανήρτησε επίσης και η σύζυγός του.

Οι θαυμαστές του διάσημου ζευγαριού επαίνεσαν την οικογενειακή φωτογραφία. «Τα κορίτσια είναι πανέμορφα! Υπέροχη οικογένεια» έγραψε κάποιος ενώ πολλοί ήταν αυτοί που παρατήρησαν τις ομοιότητες της Σάσα και της Μαλία με τους γονείς τους.



Η νέα αυτή φωτογραφία έρχεται λίγες ημέρες αφότου η πρώην πρώτη κυρία πυροδότησε φήμες για απώλεια βάρους με ορισμένους να υπονοούν μάλιστα πως ίσως έκανε χρήση φαρμάκων τύπου Ozempic.